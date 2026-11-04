Toyota Yaris Cross tại Việt Nam nâng cấp bản hybrid, giá tăng nhẹ

Toyota Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp 2026 của Yaris Cross Hybrid. Ở lần làm mới này, hãng xe Nhật Bản chủ yếu tập trung tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất nhằm tạo diện mạo thể thao hơn, thay vì thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ hay khả năng vận hành. Đáng chú ý, cùng với những điều chỉnh, giá bán của phiên bản hybrid cũng tăng thêm 5 triệu đồng so với trước.

Cụ thể, Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 có giá khởi điểm 733 triệu đồng, tăng so với mức 728 triệu đồng trước đây. Hai tùy chọn màu trắng ngọc trai và trắng ngọc trai phối nóc đen có giá lần lượt 741 triệu và 745 triệu đồng. Như vậy, dải giá mới của phiên bản sử dụng hệ truyền động lai xăng - điện dao động từ 733 - 745 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Yaris Cross sử dụng động cơ xăng không thay đổi, tiếp tục được phân phối với giá từ 650 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 vừa được nâng cấp nhẹ về thiết kế ngoại thất tại Việt Nam, giá bán tăng thêm 5 triệu đồng ẢNH: TMV

Với mức giá mới, bản hybrid hiện cao hơn bản máy xăng tiêu chuẩn 83 triệu đồng. Đây vẫn là khoảng chênh lệch đáng kể đối với nhóm khách hàng mua SUV đô thị, vốn có nhiều lựa chọn trong tầm giá 600 - 750 triệu đồng. Dù vậy, ngoài lợi thế tiết kiệm nhiên liệu, bản hybrid còn sở hữu một số trang bị tiện nghi khác biệt so với phiên bản máy xăng.

Về thiết kế, Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 không có nhiều khác biệt so với mẫu xe đã bán tại Việt Nam từ tháng 9.2023. Những thay đổi chủ yếu tập trung ở phần đầu và đuôi xe, với ốp trang trí cản trước được thiết kế lại, ốp cản sau mang kiểu dáng mới và cánh gió thể thao. Các chi tiết này giúp ngoại hình xe có thêm điểm nhấn nhưng không làm thay đổi tổng thể thiết kế quen thuộc.

Bên trong khoang lái, Yaris Cross Hybrid 2026 gần như không có thay đổi đáng kể. Xe vẫn sở hữu màn hình giải trí cảm ứng khoảng 10 inch, màn hình đa thông tin TFT 7 inch, ghế bọc da với ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Các tiện nghi khác gồm kết nối điện thoại thông minh, sạc không dây, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, cốp đóng mở điện tích hợp chức năng mở rảnh tay và trần kính toàn cảnh có rèm che điều khiển điện.

Những thay đổi trên Yaris Cross Hybrid 2026 chủ yếu tập trung ở ốp cản trước, cản sau và cánh gió thể thao phía đuôi xe ẢNH: TMV

Hệ thống an toàn cũng được giữ nguyên với gói công nghệ Toyota Safety Sense, tích hợp các tính năng hỗ trợ người lái như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình chủ động và đèn chiếu xa tự động. Bên cạnh đó, xe còn có camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng 6 túi khí.

Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 cũng không có thay đổi về hệ truyền động. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5 lít, công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm, kết hợp mô-tơ điện công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Hệ thống này đi kèm hộp số tự động vô cấp, dẫn động cầu trước. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp đạt khoảng 3,8 lít/100 km.

Khác với xe thuần điện hay hybrid sạc ngoài (PHEV), Yaris Cross Hybrid sử dụng hệ thống tự sạc pin trong quá trình vận hành, không cần kết nối với nguồn điện bên ngoài. Đây được xem là một trong những lợi thế của dòng xe này đối với người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị, muốn tiết kiệm nhiên liệu nhưng không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc.

Tăng sức hút giữa áp lực cạnh tranh ở nhóm SUV đô thị

Việc Toyota làm mới Yaris Cross Hybrid diễn ra khi cạnh tranh ở phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam ngày càng gay gắt. Bên cạnh các đối thủ sử dụng động cơ xăng như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay KIA Seltos, mẫu xe Nhật Bản còn phải cạnh tranh với những lựa chọn sử dụng hệ truyền động hybrid như Honda HR-V e RS, MG ZS Hybrid+ hay các mẫu SUV thuần điện VinFast VF 5, VF 6.

Dù dẫn đầu nhóm SUV đô thị sử dụng động cơ đốt trong nhưng phiên bản hybrid chỉ chiếm tỉ trọng khá nhỏ trong doanh số Yaris Cross sau 9 tháng đầu năm 2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Dù vậy, Yaris Cross vẫn đang là một trong những dòng xe chủ lực của Toyota tại Việt Nam. Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam và VinFast, sau 9 tháng đầu năm 2026, Toyota Yaris Cross đạt doanh số 12.646 xe, đứng thứ ba trong nhóm 14 mẫu SUV đô thị có công bố kết quả bán hàng, chỉ sau VinFast VF 6 và VF 5. Đồng thời, đây cũng là mẫu SUV đô thị sử dụng động cơ xăng, hybrid bán chạy nhất thị trường, vượt cả Mitsubishi Xforce và KIA Seltos.

Tuy nhiên, xét riêng cơ cấu doanh số, phiên bản hybrid vẫn chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn. Cụ thể, trong tổng số 12.646 xe Yaris Cross bán ra sau 9 tháng, phiên bản hybrid chỉ đóng góp 1.977 xe, tương đương khoảng 15,6%. Riêng tháng 9.2026, doanh số bản hybrid đạt 413 xe trên tổng lượng tiêu thụ 1.799 xe của dòng Yaris Cross. Điều này cho thấy dù có lợi thế về công nghệ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, phần lớn khách Việt mua Yaris Cross vẫn lựa chọn phiên bản sử dụng động cơ xăng.