Lý do camera 360 độ ngày càng trở thành trang bị đáng giá trên ô tô

Nhiều nhà sản xuất ô tô gần đây trang bị cho các mẫu xe mới hệ thống camera 360 độ nhằm giúp người lái dễ dàng quan sát xung quanh xe. Hệ thống này sử dụng các cảm biến và ống kính được lắp đặt ở nhiều vị trí, bao gồm dưới gương chiếu hậu, phía trước và phía sau xe.

Hệ thống camera 360 độ không chỉ hỗ trợ trong việc đỗ xe ẢNH: K. VĂN

Các camera với ống kính góc rộng sẽ ghép lại thành hình ảnh 360 độ, tạo hiệu ứng nhìn từ trên cao. Đặc biệt, Toyota đã tích hợp mô hình 3D của xe vào hình ảnh, giúp việc đỗ xe trong không gian chật hẹp trở nên dễ dàng hơn.

Mặc dù vậy, hệ thống camera 360 độ không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ đỗ xe. Ví dụ, màn hình quan sát toàn cảnh 3D của Porsche còn hiển thị vị trí cần đặt bánh xe, từ đó giúp nâng cao trải nghiệm lái xe.

Giải pháp nào cho xe không có camera 360 độ?

Nếu xe chưa được trang bị sẵn hệ thống camera 360 độ, người dùng hoàn toàn có thể tự lắp đặt hệ thống này cho xe của mình. Trên thị trường hiện có nhiều lựa chọn, và việc lắp đặt không chỉ giúp chủ xe đỗ xe an toàn hơn mà còn đóng vai trò như một camera hành trình bổ sung, giúp ghi lại mọi khoảnh khắc trong chuyến đi.

Camera 360 độ trên ô tô hiện nay "xịn" đến cỡ nào?

Tuy nhiên, việc lắp đặt hệ thống camera 360 độ yêu cầu một chút công sức, đặc biệt là trong việc đấu dây điện. Một số tùy chọn có thể yêu cầu thiết bị đầu cuối cụ thể, chỉ hỗ trợ Android Auto mà không phải Android Automotive OS. Để tìm hiểu, người dùng có thể tham khảo các hướng dẫn trực tuyến nhằm biết thêm thông tin chi tiết về việc chuẩn bị lắp đặt.

Nếu muốn tách biệt camera khỏi bộ điều khiển trung tâm, nhiều thương hiệu cung cấp hệ thống camera toàn cảnh 360 độ với bốn camera hiển thị trên màn hình riêng và khả năng ghi hình. Tuy nhiên, việc này có thể tốn kém và yêu cầu tháo dỡ các tấm ốp. Trong trường hợp không có kinh nghiệm lắp đặt, tốt nhất nên thuê một chuyên viên để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. Mặc dù các hướng dẫn trực tuyến và sách hướng dẫn của nhà sản xuất có thể dễ hiểu, nhưng việc lắp đặt hệ thống camera 360 độ vẫn có thể gặp nhiều phức tạp.