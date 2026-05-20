Giải mã nút bấm biểu tượng ô tô trượt kèm chữ 'OFF', khi nào nên bật, tắt?

Hoàng Cường
20/05/2026 13:33 GMT+7

Trên bảng táp-lô hoặc bệ điều khiển trung tâm của nhiều mẫu ô tô hiện nay thường có nút bấm mang biểu tượng ô tô trượt kèm chữ "OFF", tuy nhiên không phải bất cứ ai sử dụng ô tô, đặc biệt là tài mới đều hiểu rõ chức năng cũng như khi nào nên bật, tắt nút này.

Các mẫu ô tô đời mới hiện nay thường được nhà sản xuất trang bị nhiều tính năng công nghệ để tạo sức hút cũng như tính cạnh tranh. Điều này đồng nghĩa với việc, trên ô tô ngày càng có nhiều nút chức năng dạng vật lý hoặc điều khiển cảm ứng tích hợp trong hệ thống màn hình trung tâm. Bên cạnh những nút chức năng tương đối dễ nhận biết để sử dụng cũng có những nút bấm mà không phải bất cứ ai sử dụng ô tô, đặc biệt là tài mới đều hiểu rõ, một trong số đó là nút bấm mang biểu tượng ô tô trượt kèm chữ "OFF".

Nút bấm mang biểu tượng ô tô trượt kèm chữ "OFF" xuất hiện trên nhiều mẫu ô tô đời mới

Nút bấm mang biểu tượng ô tô trượt kèm chữ "OFF" có tác dụng gì?

Trên thực tế, nút bấm mang biểu tượng ô tô trượt kèm chữ "OFF" thường được bố trí trên bảng táp-lô hoặc bệ điều khiển trung tâm của nhiều các mẫu ô tô hiện nay là nút "tắt" hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống chống trượt.

Hiện nay, không chỉ ô tô hạng sang mà ngay cả các dòng ô tô phổ thông đều được trang bị hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống chống trượt. Mỗi nhà sản xuất thường có cách đặt tên khác nhau cho hệ thống này. Toyota gọi hệ thống này là kiểm soát ổn định thân xe điện tử Vehicle Stability Control - VSC, Honda sử dụng tên gọi hệ thống hỗ trợ cân bằng điện tử Vehicle Stability Assist - VSA, Mercedes-Benz gọi là chương trình ổn định điện tử Electronic Stability Program - ESP; trong khi trên các xe Hyundai gọi hệ thống này là cân bằng điện tử ESC (Electronic Stability Control)…

Mặc dù có tên gọi khác nhau, nhưng hệ thống cân bằng điện tử hoạt động dựa trên cùng một nguyên lý, để giúp ngăn ngừa xe mất kiểm soát, đặc biệt là trên đường trơn trượt hoặc ướt, hoặc khi vào cua ở tốc độ cao.

Hệ thống cân bằng điện tử giúp ngăn ngừa xe mất kiểm soát, đặc biệt là trên đường trơn trượt hoặc ướt hoặc khi vào cua ở tốc độ cao

Hệ thống sử dụng nhiều cảm biến gắn trên xe để theo dõi hoạt động của xe, chẳng hạn như vòng quay bánh xe, góc lái và độ nghiêng thân xe… thu thập dữ liệu để xác định trạng thái chuyển động thực tế. Khi truyền tới bộ vi xử lý điều khiển trung tâm, máy tính sẽ so sánh kết quả với góc quay vô-lăng, từ đó đưa ra các lệnh điều khiển phanh hoặc giảm công suất giúp xe nhanh chóng trở về trạng thái theo đúng ý muốn của người lái. Nếu phát hiện xe bị trượt hoặc khó điều khiển, hệ thống sẽ tự động giảm công suất động cơ hoặc phanh một số bánh xe trong tích tắc.

Khi nào nên nhấn nút?

Hệ thống cân bằng điện tử trên mỗi chiếc ô tô sẽ luôn tự động bật mỗi khi xe khởi động. Do đó, nếu người lái nhấn nút mang biểu tượng ô tô trượt kèm chữ "OFF" sẽ tạm thời "vô hiệu hóa" hệ thống này. Trên một số mẫu ô tô Hyundai, nút mang biểu tượng ô tô trượt kèm chữ "OFF" tích hợp luôn hai hệ thống kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử, nếu người lái nhấn 1 lần hệ thống kiểm soát lực kéo sẽ tắt. Nếu nhấn và giữ nút này khoảng 2 giây hai hệ thống kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử đều tắt.

Khi tắt hệ thống cân bằng điện tử, một số mẫu xe sẽ hiển thị đèn báo trên nút bấm cùng với biểu tượng màu cam trên bảng điều khiển

Khi tắt hệ thống cân bằng điện tử, một số mẫu xe sẽ hiển thị đèn báo trên nút bấm cùng với biểu tượng màu cam trên bảng điều khiển để cho biết xe đang được vận hành mà không có hệ thống cân bằng điện tử.

Tuy nhiên, nếu người lại không bấm nút nhưng đèn báo hệ thống kiểm soát lực kéo nhấp nháy nhanh khi đang lái xe, điều đó có nghĩa là hệ thống đang hoạt động vì bánh xe đang quay tự do hoặc xe đang bắt đầu mất kiểm soát.

Nhìn chung, trong điều kiện lái xe thông thường người lái không nên tắt hệ thống cân bằng điện tử, vì điều đó có thể làm tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt là trong điều kiện trời mưa hoặc đường trơn trượt.

Trong điều kiện lái xe thông thường người lái không nên tắt hệ thống cân bằng điện tử, vì điều đó có thể làm tăng nguy cơ tai nạn

Tuy nhiên, có một số trường hợp nhà sản xuất ô tô khuyên nên tắt hệ thống cân bằng điện tử, chẳng hạn như khi xe bị mắc kẹt trong bùn, cát… Lý do là hệ thống sẽ tự động giảm công suất động cơ và phanh bánh xe, điều này có thể khiến xe mất độ bám đường.

Tin liên quan

Có cần nhấn nút khi kéo phanh tay ô tô?

Phanh tay ô tô thiết kế dạng cần kéo cơ học thường tích hợp nút bấm phía trước, khiến không ít tài xế, đặc biệt là các tài mới thắc mắc liệu có cần nhấn nút khi kéo phanh tay ô tô mỗi khi dừng đỗ xe?

