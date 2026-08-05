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Xe Thị trường

Tăng ưu đãi Vios hút khách, Yaris Cross lấy lại vị thế xe Toyota bán chạy nhất

Hoàng Cường
Hoàng Cường

Toyota Vios tìm lại sức hút sau khi được tăng gấp đôi mức ưu đãi, giảm giá; trong khi Yaris Cross với gần 1.800 xe bán ra đã vượt Innova Cross để lấy lại vị thế xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 7.2026 vừa qua.

Sức mua trên đà hồi phục cùng với việc các hãng xe điều chỉnh chính sách ưu đãi, giảm giá với một số mẫu mã giúp doanh số Toyota tại Việt Nam tiếp tục nối dài mạch tăng trưởng. Trong đó, các mẫu xe đa dụng như Toyota Yaris Cross, Innova Cross, Veloz Cross tiếp tục đóng vai trò đầu tàu, cùng với sự trở lại của Toyota Vios.

Sau ba tháng liên tiếp sụt giảm doanh số, Toyota Vios vừa tìm lại nhịp tăng trưởng với 968 xe bán ra trong tháng 7.2026, tăng 532 xe so với tháng trước đó. Kết quả này một phần đến từ việc Toyota đã tăng gấp đôi mức ưu đãi, giảm giá cho các phiên bản Vios trong tháng 7.2026. Trước đó, các phiên bản của mẫu xe này chỉ được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tuy nhiên trong tháng 7.2026, khách hàng mua Vios được giảm từ 46 - 54,5 triệu đồng (tuỳ phiên bản) tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ do nhà sản xuất áp dụng.

Tăng ưu đãi Vios hút khách, Yaris Cross lấy lại vị thế xe Toyota bán chạy nhất - Ảnh 1.

Toyota Vios vừa tìm lại nhịp tăng trưởng với 968 xe bán ra trong tháng 7.2026, tăng 532 xe so với tháng trước đó

Ảnh: Toyota

Trong khi đó, Toyota Yaris Cross với mức ưu đãi giảm giá 50 triệu đồng trong tháng 7 vừa qua cũng tìm lại sức hút với 1.781 xe bán ra, tăng hơn 550 xe so với tháng trước đó. Trong số này có gần 280 xe thuộc phiên bản hybrid (HEV). Với bước tăng trưởng này, Toyota Yaris Cross đã vượt qua Innova Cross (đạt 1.046 xe) để lấy lại vị thế xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 7.2026.

Mẫu MPV phổ thông - Toyota Veloz Cross cũng cho thấy tín hiệu tích cực với 903 xe bán ra trong tháng 7.2026, tăng hơn 280 xe so với tháng trước đó. Tương tự Vios, Veloz Cross cũng được Toyota áp dụng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ trong tháng 7.2026. Trái lại, mẫu bán tải Toyota Hilux sau khi có bước tiến mạnh mẽ trong tháng 6 đã bất ngờ chững lại khi chỉ bán được 718 xe trong tháng 7.2026, giảm 282 xe.

Doanh số ô tô hybrid của Toyota cũng có sự chững lại trong tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, với 1.233 xe bán ra (giảm 661 xe) Toyota vẫn cho thấy sự áp đảo trên thị trường xe hybrid tại Việt Nam. Trong số các phiên bản xe hybrid của Toyota tại Việt Nam, Corolla Cross HEV vẫn là mẫu hybrid hút khách nhất với doanh số đạt 472 xe trong tháng 7.2026.

Theo số liệu bán hàng vừa được Toyota Việt Nam (TMV) công bố, trong tháng 6 vừa qua, hãng xe Nhật Bản bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 6.871 xe, tăng 377 xe so với tháng trước đó. Trong số này, bao gồm1.907 xe lắp ráp trong nước và 4.964 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Kết quả này cho thấy người Việt mua ô tô Toyota vẫn ưa chuộng các mẫu mã nhập khẩu hơn xe lắp ráp trong nước.

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