Toyota tin rằng robot không thể thay thế con người trong sản xuất ô tô

Những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) và robot đang phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong quá trình sản xuất của nhiều ngành nghề. Ở lĩnh vực sản xuất ô tô, nhiều hãng xe đã và đang ứng dụng AI đồng thời đưa robot thay thế con người để phục vụ một số công việc trong quy sản xuất ô tô. Điều này khiến không ít người cho rằng, trong tương lai, robot và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ hoàn toàn thay thế con người trong các nhà máy sản xuất ô tô. Tuy nhiên, người đứng đầu của Toyota lại không nghĩ như vậy.

Trong một cuộc trao đổi với truyền thông mới đây, ông Kon Kenta - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Toyota Motor khẳng định rằng, có những kỹ năng mà robot không thể thay thế được. Do đó, công nghệ sẽ chỉ được sử dụng để giúp nâng cao chất lượng công việc của con người, chứ không phải để thay thế hoàn toàn vai trò của họ.

Đại diện Toyota khẳng định, có những kỹ năng trong sản xuất ô tô mà robot không thể thay thế được con người

Ảnh: Reuters

"Có những kỹ năng mà robot không thể thay thế. Nhưng cũng có những kỹ năng có thể dạy cho robot. Trí tuệ nhân tạo thậm chí có thể dạy những kỹ năng này cho cả con người và robot", ông Kon Kenta chia sẻ với kênh NHK World.

Hiện tại, Toyota đang thiết kế một nhà máy mới tại thành phố Toyota, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Nhà máy này sẽ tích hợp robot và trí tuệ nhân tạo vào quy trình sản xuất để tăng hiệu quả và nâng cao giá trị đóng góp của người lao động.

Theo ông Kon Kenta, các giá trị cốt lõi của Toyota vẫn bắt nguồn từ dây chuyền sản xuất. Do đó, ông khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi từ công nhân tại hiện trường và áp dụng triết lý kaizen, đồng thời cải tiến liên tục, để nâng cao hiệu quả.

Bên cạnh việc tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Toyota cũng đang nỗ lực đơn giản hóa số lượng linh kiện sử dụng trong xe của hãng. Bước đi này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quy trình phát triển và sản xuất, đồng thời giảm nhu cầu về không gian lưu trữ tại nhà máy.

Toyota cũng đang nỗ lực đơn giản hóa số lượng linh kiện sử dụng trong xe của hãng Ảnh: Toyota

Ông Kon Kenta cũng nhấn mạnh rằng, nguyên tắc cơ bản trong hệ thống sản xuất của Toyota ngay từ đầu là cắt giảm chi phí bằng cách giảm lượng hàng tồn kho và tối đa hóa hiệu quả sử dụng không gian. Ông tin rằng cách tiếp cận này sẽ vẫn là nền tảng của công ty trong kỷ nguyên tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

"Nền tảng của hệ thống sản xuất Toyota là cắt giảm chi phí bằng cách giảm lượng hàng tồn kho và không gian lưu trữ. Chúng tôi tiếp tục xây dựng dựa trên sáng kiến nền tảng đó", ông Kon Kenta chia sẻ thêm.

Vị tân Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Toyota Motor Toyota Motor cũng cam kết sẽ nâng cao lợi nhuận cho tập đoàn này trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang cạnh tranh khốc liệt.