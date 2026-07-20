Toyota Land Cruiser FJ về Việt Nam, khi nào phân phối?

Sau những đồn đoán cùng động thái nhận đặt cọc từ các đại lý, Toyota Land Cruiser FJ mới đây tiếp tục gây chú ý khi những lô xe đầu tiên đã cập cảng Việt Nam. Hình ảnh thực tế cho thấy, xe vẫn còn lớp bảo vệ tại một số vị trí ngoại thất, chờ hoàn tất thủ tục trước khi được đưa về hệ thống phân phối.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Toyota Việt Nam xác nhận Land Cruiser FJ dự kiến trình làng thị trường vào ngày 27 hoặc 28.7.2026 tới đây. Xe được phân phối với duy nhất phiên bản có giá bán khoảng 1,2 tỉ đồng. Hiện tại, các lô xe đầu tiên đã có mặt tại cảng, chờ hoàn tất các thủ tục.

Việc xe đồng thời xuất hiện tại hai khu vực thị trường lớn cho thấy quá trình chuẩn bị mở bán đã bước vào giai đoạn cuối. Nếu không có thay đổi, Land Cruiser FJ nhiều khả năng sẽ sớm được đưa về đại lý để trưng bày và giới thiệu tới khách hàng ngay sau thời điểm ra mắt.

Những lô Toyota Land Cruiser FJ đầu tiên đã cập cảng tại Hà Nội và TP.HCM, dự kiến ra mắt cuối tháng 7.2026 ẢNH: TOYOTA

Theo hình ảnh lan truyền, những chiếc xe đầu tiên cập cảng tại Việt Nam có ngoại thất màu trắng, kết hợp nhiều chi tiết nhựa đen sần. Land Cruiser FJ gây chú ý với kiểu dáng vuông vức, phần đầu dựng đứng, lưới tản nhiệt màu đen tích hợp dòng chữ "TOYOTA" cỡ lớn thay cho biểu tượng logo hình oval quen thuộc.

Hai bên thân xe xuất hiện các vòm bánh mở rộng, bệ bước chân, giá nóc và bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen. Phía sau tiếp tục duy trì phong cách SUV địa hình cổ điển với cửa cốp mở ngang, bánh dự phòng gắn ngoài cùng cụm đèn hậu bố trí dọc. Thiết kế này tạo nên khác biệt rõ rệt giữa Land Cruiser FJ và phần lớn SUV, crossover đang bán tại Việt Nam. Thay vì chạy theo những đường nét mềm mại, thiên về đô thị, mẫu xe mới của Toyota chủ động nhấn mạnh vẻ chắc chắn, thực dụng và có phần hoài cổ.

Theo thông tin được các đại lý chia sẻ trước đó, Land Cruiser FJ dành cho thị trường Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe nhiều khả năng sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 2.7 lít, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Thông số chi tiết cùng danh sách trang bị sẽ được Toyota công bố tại lễ ra mắt.

Land Cruiser FJ gây chú ý với thiết kế vuông vức, khung gầm rời và phong cách SUV địa hình cổ điển ẢNH: TOYOTA

Điểm đáng chú ý của Land Cruiser FJ không chỉ nằm ở kiểu dáng mà còn ở kết cấu khung gầm rời. Trong bối cảnh phần lớn SUV tầm giá khoảng 1 tỉ đồng hiện nay sử dụng khung gầm liền khối để ưu tiên độ êm ái và khả năng vận hành trong đô thị, mẫu xe Toyota tiếp tục đi theo hướng thiên về độ bền và khả năng hoạt động trên địa hình phức tạp.

"SUV chơi" giá 1,2 tỉ đồng có dễ thành công?

Nhìn chung, với giá bán khoảng 1,2 tỉ đồng, Land Cruiser FJ sẽ bước vào vùng giá có sự hiện diện của nhiều SUV 5+2 chỗ hoặc SUV 7 chỗ rộng rãi, nhiều tiện nghi và phù hợp hơn với nhu cầu gia đình. Trong khi đó, mẫu xe Toyota chỉ có 5 chỗ, thiết kế thiên về địa hình và sử dụng động cơ xăng 2.7 lít.

Do vậy, Land Cruiser FJ khó được xem là đối thủ trực tiếp của Toyota Fortuner, Ford Everest hay những mẫu SUV gia đình phổ biến. Xe hướng nhiều hơn tới nhóm khách hàng đã có phương tiện phục vụ nhu cầu cơ bản, nay muốn tìm thêm một mẫu ô tô cá tính để đi dã ngoại, cắm trại hoặc trải nghiệm trên những cung đường khó. Nói cách khác, đây có thể xem là một mẫu "xe chơi" đúng nghĩa. Người mua không chỉ trả tiền cho khả năng di chuyển mà còn cho thiết kế khác biệt, kết cấu khung gầm rời, hệ dẫn động bốn bánh và danh tiếng gắn với tên gọi Land Cruiser.

Giá khoảng 1,2 tỉ đồng đưa Land Cruiser FJ vào nhóm khách hàng tương đối giới hạn ẢNH: TOYOTA

So với Suzuki Jimny, mẫu xe từng tạo hiệu ứng mạnh nhờ phong cách địa hình cổ điển, Land Cruiser FJ có kích thước và không gian sử dụng lớn hơn. Động cơ 2.7 lít cũng giúp xe phù hợp hơn với những chuyến đi dài. Tuy nhiên, mức giá 1,2 tỉ đồng đồng nghĩa khách hàng sẽ đòi hỏi cao hơn về trang bị, sự thoải mái và giá trị sử dụng thực tế.

Lợi thế lớn nhất của Land Cruiser FJ nằm ở thương hiệu. Trong nhiều năm, tên gọi Land Cruiser đã tạo dựng hình ảnh về độ bền, khả năng vận hành địa hình và giá trị thanh khoản. Việc sở hữu một mẫu thuộc "gia đình Land Cruiser" với giá thấp hơn đáng kể so với những tên tuổi như Land Cruiser Prado hay Land Cruiser LC300 có thể tạo sức hút với một bộ phận khách hàng.

Bên cạnh đó, Land Cruiser FJ gần như không có đối thủ trực diện trong tầm giá. Xe nằm giữa các mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ và nhóm SUV khung gầm rời cỡ trung thiên về gia đình. Khoảng trống sản phẩm này giúp Toyota tránh được cuộc cạnh tranh thuần túy về số chỗ ngồi hay tiện nghi.

Dù vậy, ít đối thủ không đồng nghĩa với thị trường rộng lớn. Theo một số chuyên gia trong ngành ô tô, nhóm khách sẵn sàng chi khoảng 1,2 tỉ đồng cho một chiếc SUV 5 chỗ mang tính trải nghiệm vẫn tương đối giới hạn. Sức hút của Land Cruiser FJ có thể rất lớn trong giai đoạn đầu, nhưng khả năng duy trì doanh số sau những lô xe đầu tiên mới là thách thức.

Do đó, mẫu SUV mới nhà Toyota khó trở thành sản phẩm chủ lực về doanh số. Tuy nhiên, với thiết kế khác biệt, nền tảng khung gầm rời và sức mạnh thương hiệu, Land Cruiser FJ vẫn có cơ hội tạo dấu ấn riêng.