SUV 7 chỗ: Ford Everest duy trì sự áp đảo đối thủ

Sau nhịp phục hồi tương đối tích cực trong tháng 5, phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam bất ngờ quay đầu giảm trong tháng 6.2026, bất chấp thị trường ô tô nói chung vẫn ghi nhận những tín hiệu khởi sắc.

Doanh số các mẫu xe SUV 7 chỗ tại Việt Nam nửa đầu năm 2026 NGUỒN: VAMA

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, tổng lượng xe bán ra của 4 mẫu xe thuộc phân khúc SUV 7 chỗ, gồm Ford Everest, Toyota Fortuner, Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport trong tháng 6.2026 chỉ đạt 1.007 xe, giảm 177 xe so với tháng liền kề trước đó. Lũy kế 6 tháng đầu năm, toàn phân khúc tiêu thụ 7.050 xe, chỉ nhỉnh hơn khoảng 300 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Ford Everest áp đảo đối thủ trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam

Ford Everest gần như "một mình một chợ"

Trong bối cảnh sức mua xe thuộc phân khúc SUV 7 chỗ không có nhiều biến động, Ford Everest tiếp tục cho thấy vị thế vượt trội khi đạt doanh số 818 xe trong tháng 6.2026. Dù giảm 244 xe so với tháng trước, mẫu SUV của Ford vẫn chiếm tới hơn 81% doanh số toàn phân khúc trong tháng vừa qua.

Nếu tính chung nửa đầu năm 2026, Everest bán ra 6.101 xe, chiếm khoảng 86,5% thị phần phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời. Khoảng cách này thậm chí còn lớn hơn tổng doanh số cộng lại của tất cả đối thủ còn lại.

Ford Everest tiếp tục áp đảo phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, Toyota Fortuner - mẫu xe từng nhiều năm dẫn đầu phân khúc chỉ đạt lượng xe bán ra cộng dồn 786 chiếc sau 6 tháng đầu năm. Điều này đồng nghĩa, khoảng cách doanh số giữa Fortuner và Everest hiện đã lên tới hơn 5.300 xe. Kết quả này phản ánh sự thay đổi rất lớn trong cục diện nhóm SUV 7 chỗ tại Việt Nam.

Thực tế, sự áp đảo của Everest không phải điều quá bất ngờ. Bởi, trong vài năm trở lại đây, mẫu SUV Mỹ liên tục được Ford nâng cấp về thiết kế, trang bị và công nghệ an toàn. Đáng chú ý, Ford mới đây còn bổ sung phiên bản Everest Platinum sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.3 lít. Như vậy, dải sản phẩm của Everest hiện rất đa dạng, trải dài từ nhóm khách hàng mua xe gia đình cho đến nhóm người dùng đề cao khả năng tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí sử dụng. Đây chính là một trong những lợi thế lớn, giúp mẫu xe Ford mở rộng lựa chọn cho người dùng và gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Xe SUV 7 chỗ nào bán chạy nhất Việt Nam quý 1/2026

Áp lực "yếu ớt" từ đối thủ cạnh tranh

Trái với Ford Everest, các mẫu xe còn lại ở phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam thời gian qua lại đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi rõ rệt.

Toyota Fortuner dù ghi nhận mức tăng trở lại trong tháng 6 với 181 xe bán ra (tăng 71 xe so với tháng trước), nhưng doanh số này vẫn ở mức khá thấp nếu so với giai đoạn đỉnh cao trước đây. Việc mẫu xe Nhật chưa có nhiều thay đổi đáng kể về sản phẩm trong thời gian qua khiến sức hút dần suy giảm trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Toyota Fortuner hiện đang "hụt hơi" trong cuộc đua tranh doanh số với Ford Everest ẢNH: TOYOTA

Tình hình thậm chí còn khó khăn hơn với Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport. Trong đó, Isuzu mu-X chỉ bán được 8 xe trong tháng 6.2026, giảm 4 xe so với tháng liền trước. Tính lũy kế nửa đầu năm 2026, lượng xe bàn giao của mẫu SUV Nhật Bản mới đạt 82 chiếc. Trong khi đó, Pajero Sport tiếp tục có tháng thứ tư liên tiếp không phát sinh doanh số. Tổng lượng xe bán ra từ đầu năm của mẫu xe này vẫn dừng ở mức 81 xe.

Nhìn chung, kết quả bán hàng nửa đầu năm 2026 cho thấy phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam vẫn đang dần mất đi tính cạnh tranh vốn có. Nếu như vài năm trước, nhóm xe này từng chứng kiến cuộc đua tranh quyết liệt giữa Everest và Fortuner, thì hiện tại cán cân đã nghiêng hoàn toàn về phía mẫu xe của Ford.

Các mẫu xe còn lại trong phân khúc SUV 7 chỗ như Isuzu mu-X hay Mitsubishi Pajero Sport đóng góp doanh số không đáng kể ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bên cạnh yếu tố sản phẩm, xu hướng tiêu dùng thay đổi cũng đang tác động đáng kể đến phân khúc. Người mua xe ngày càng ưu tiên các mẫu SUV, crossover sử dụng khung gầm liền khối với thiết kế hiện đại, nhiều tiện nghi hơn. Điều này khiến nhóm SUV khung gầm rời, vốn có thế mạnh về khả năng vận hành và chinh phục địa hình đang trở nên kén khách hơn trước.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, cục diện phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ chưa có nhiều biến chuyển trong nửa cuối năm 2026. Khi Everest tiếp tục duy trì sức hút, trong khi các đối thủ chưa cho thấy những động thái đủ mạnh để tạo ra khác biệt. Thực tế, với việc chiếm tới gần 87% thị phần sau nửa đầu năm, Ford Everest không chỉ là mẫu xe dẫn đầu, mà đang dần trở thành cái tên gần như định hình toàn bộ phân khúc.