SUV đô thị phục hồi mạnh, xe xăng lấy lại ưu thế trước xe điện

Sau giai đoạn chững lại trong tháng 8, sức mua ô tô phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam bất ngờ tăng mạnh khi thị trường bước sang tháng cuối quý 3/2026. Đáng chú ý, trong bối cảnh phần lớn mẫu mã đều cải thiện doanh số, cán cân cạnh tranh giữa nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong và ô tô điện cũng có sự thay đổi đáng kể; khi các mẫu SUV xăng và hybrid dần lấy lại ưu thế về lượng tiêu thụ.

SUV đô thị: Bộ đôi xe điện VinFast "ẳm" trọn thị phần phân khúc

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, trong tháng 9 vừa qua, 14 mẫu SUV đô thị được công bố kết quả bán hàng đạt tổng doanh số 12.970 xe, tăng 3.065 xe, tương đương gần 31% so với tháng trước đó. Cộng dồn 9 tháng đầu năm, nhóm xe này đã đạt lượng tiêu thụ 105.926 chiếc.

Doanh số xe SUV đô thị tại Việt Nam tháng 9.2026 NGUỒN: VAMA, HTV, VINFAST

Đáng chú ý, đà phục hồi diễn ra trên diện rộng khi có tới 13 trên tổng số 14 mẫu xe ghi nhận doanh số tăng so với tháng trước. Tuy nhiên, khác với nhiều tháng trước đó, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, thay vì bộ đôi ô tô điện VinFast.

Cụ thể, trong tháng 9, tổng doanh số 12 mẫu SUV đô thị sử dụng động cơ xăng, hybrid đạt 7.415 xe, tăng 3.031 xe, tương đương hơn 69% so với tháng 8. Trong khi đó, bộ đôi xe điện VinFast VF 5/Herio Green và VF 6 chỉ đạt tổng cộng 5.555 xe, tăng vỏn vẹn 34 xe so với tháng trước.

Diễn biến này khiến tương quan doanh số giữa hai nhóm xe đảo chiều. Nếu trong tháng 8, bộ đôi ô tô điện VinFast chiếm gần 56% tổng lượng xe bán ra trong nhóm được thống kê, thì sang tháng 9, tỷ lệ này giảm còn khoảng 43%. Ngược lại, nhóm SUV xăng, hybrid đã vươn lên chiếm hơn 57%, đồng thời bán nhiều hơn hai mẫu xe điện tới 1.860 chiếc.

Sự bứt tốc doanh số của các mẫu xe như Yaris Cross hay Xforce khiến cán cân thị phần giữa nhóm SUV đô thị sử dụng động cơ đốt trong và điện đảo chiều ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Dù vậy, xét riêng cuộc đua giữa các mẫu mã, xe điện VinFast vẫn giữ hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Đáng chú ý, thứ tự giữa hai mẫu xe đã có sự đảo chiều khi VF 6 bất ngờ vượt VF 5/Herio Green. Theo đó, trong tháng 9, VinFast VF 6 đạt doanh số 3.083 xe, tăng tới 1.827 xe, tương đương gần 146% so với tháng trước. Đây cũng là mẫu xe có mức tăng doanh số tuyệt đối lớn nhất toàn phân khúc, đồng thời vươn lên vị trí số một.

Ở chiều ngược lại, VinFast VF 5/Herio Green lại ghi nhận doanh số giảm mạnh, từ 4.265 xe trong tháng 8 xuống còn 2.472 xe tháng 9, tương đương mức giảm khoảng 42%. Kết quả này khiến mẫu SUV điện cỡ nhỏ từ vị trí dẫn đầu rơi xuống thứ hai, xếp sau VF 6.

VinFast VF 6 là mẫu SUV đô thị hút khách nhất thị trường tháng 9.2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, ở nhóm SUV đô thị sử dụng động cơ đốt trong, cuộc cạnh tranh tiếp tục tập trung vào hai mẫu xe Nhật Bản gồm Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce. Số liệu VAMA cho thấy, trong tháng cuối quý 3, Toyota Yaris Cross đạt doanh số 1.799 xe, tăng 879 xe, tương đương gần 96% so với tháng trước. Kết quả này giúp mẫu SUV Toyota tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu nhóm xe xăng, hybrid, đồng thời đứng thứ ba toàn phân khúc, chỉ sau hai mẫu xe điện VinFast.

Bám đuổi phía sau, Mitsubishi Xforce cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh khi đạt doanh số 1.323 xe, tăng 659 xe, tương đương hơn 99% so với tháng 8. Dù vậy, mức tăng này chưa đủ giúp Xforce thu hẹp khoảng cách với đối thủ đồng hương. Trái lại, chênh lệch doanh số giữa hai mẫu xe đã tăng từ 256 xe trong tháng 8 lên 476 xe trong tháng 9.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2026, Toyota Yaris Cross đã bán ra 12.646 xe, trong khi Mitsubishi Xforce đạt 9.456 xe. Như vậy, mẫu SUV Toyota đang tạo khoảng cách 3.190 xe với đối thủ trong cuộc đua doanh số.

Doanh số các mẫu SUV đô thị kỳ vọng sẽ còn phục hồi mạnh mẽ trong tháng cuối năm 2026 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở nhóm bám đuổi, KIA Seltos cũng có tháng kinh doanh khởi sắc khi đạt doanh số 1.152 xe, tăng 466 xe, tương đương gần 68% so với tháng trước. Kết quả này giúp Seltos trở thành mẫu SUV xăng thứ ba vượt mốc 1.000 xe trong tháng 9, đồng thời vươn lên vị trí thứ năm toàn phân khúc. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross và Hyundai Creta tiếp tục bám đuổi sát sao với doanh số lần lượt 866 và 849 xe, chỉ chênh lệch 17 xe. So với tháng 8, Corolla Cross tăng 466 xe, còn Creta tăng 240 xe. KIA Sonet cũng cải thiện doanh số khi đạt 653 xe, tăng 133 xe; Honda HR-V đạt 322 xe, tăng 81 xe.

Với nhóm cuối bảng xếp hạng, Toyota Raize, Mazda CX-30, Mazda CX-3, Suzuki Fronx và Hyundai Venue đều ghi nhận doanh số tăng nhẹ. Tuy nhiên, lượng xe bán ra của từng mẫu vẫn dưới 200 chiếc, cho thấy khoảng cách khá lớn so với nhóm dẫn đầu.