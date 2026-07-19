VinFast VF 5 đang 'ép giá' nhóm SUV đô thị tại Việt Nam

Nhìn lại vài năm trước, SUV đô thị từng được xem là một trong những phân khúc hấp dẫn nhất thị trường. Giai đoạn 2021 - 2023, nhiều mẫu xe liên tục rơi vào tình trạng khan hàng, thậm chí có thời điểm khách mua phải chấp nhận chi thêm tiền để nhận xe sớm.

Mặt bằng giá bán khi đó cũng ở mức tương đối cao. Toyota Raize ở thời điểm ra mắt có giá niêm yết 527 triệu đồng, giá KIA Sonet dao động 539 - 624 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều mẫu xe hạng B-SUV như Hyundai Creta, KIA Seltos, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross đều có giá công bố trong khoảng 600 - 800 triệu đồng, tùy phiên bản.

Giá thực tế của VinFast VF 5 hiện chỉ còn 471 triệu đồng, thấp nhất kể từ khi ra mắt ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây, bức tranh đã thay đổi đáng kể. Trước áp lực cạnh tranh, hàng loạt mẫu SUV đô thị liên tục được điều chỉnh giá niêm yết hoặc gia tăng ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Tháng 7.2026, KIA Sonet lần đầu tiên giảm xuống mức giá thực tế chỉ còn khoảng 464 triệu đồng. Suzuki Fronx thậm chí còn gây chú ý hơn khi giá bán tại một số đại lý chỉ còn hơn 400 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết từ 520 triệu đồng tại thời điểm ra mắt.

Không chỉ nhóm A-SUV, nhiều mẫu xe thuộc phân khúc B-SUV cũng đồng loạt tham gia cuộc đua ưu đãi. KIA Seltos hiện có phiên bản được đưa xuống còn khoảng 519 triệu đồng, trong khi Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross cũng thường xuyên được đại lý áp dụng nhiều chương trình kích cầu, với giá trị ưu đãi lên đến vài chục triệu đồng nhằm gia tăng sức cạnh tranh.

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Diễn biến này cho thấy SUV đô thị không còn là phân khúc "giữ giá" như trước đây. Áp lực doanh số, sức mua phục hồi chậm cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đang buộc nhiều hãng xe liên tục điều chỉnh chiến lược bán hàng.

Cùng với đó, người tiêu dùng cũng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến tổng chi phí sở hữu, thay vì chỉ nhìn vào giá niêm yết hay trang bị. Đây cũng là yếu tố khiến sự xuất hiện của những mẫu xe điện có giá bán ngày càng dễ tiếp cận như VinFast VF 5 trở nên đáng chú ý hơn.

Nhiều mẫu SUV đô thị liên tục giảm giá, cho thấy cuộc đua kích cầu trên thị trường Việt Nam ngày càng quyết liệt ẢNH:ĐÌNH TUYÊN

Khi mở bán vào năm 2023, VF 5 Plus có giá 538 triệu đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh, giá bán của mẫu xe này dần được đưa xuống mức dễ tiếp cận hơn. Đến tháng 7.2026, VinFast tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi mới, qua đó đưa giá thực tế của VF 5 Plus xuống còn khoảng 471 triệu đồng - mức thấp nhất kể từ khi mẫu xe này tung ra thị trường Việt Nam.

Xét riêng về giá bán, VinFast VF 5 hiện chưa phải mẫu SUV đô thị giá thấp nhất. Một số phiên bản của KIA Sonet hay Suzuki Fronx thậm chí có giá thực tế thấp hơn. Tuy nhiên, yếu tố đáng chú ý nằm ở tổng chi phí sở hữu. Khác với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, VinFast VF 5 hiện được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn lệ phí trước bạ đối với ô tô điện, miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green đến đầu năm 2029, cùng chi phí vận hành được đánh giá thấp hơn đáng kể so với xe xăng cùng tầm giá.

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Điều này đồng nghĩa, với cùng một khoản ngân sách khoảng 500 triệu đồng, người mua xe hiện có thêm một lựa chọn mới với chi phí sử dụng dài hạn hấp dẫn hơn.

Thực tế, lợi thế về giá bán và chi phí sử dụng cũng nhanh chóng phản ánh lên kết quả kinh doanh. Kết thúc năm 2025, VinFast đã bàn giao tổng cộng gần 44.000 xe VF 5 tại Việt Nam, thuộc nhóm ô tô bán chạy nhất thị trường. Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, VF 5 (bao gồm cả phiên bản Herio Green) đạt doanh số 20.167 xe, vượt xa phần lớn các mẫu SUV đô thị sử dụng động cơ đốt trong hiện có trên thị trường.

VinFast VF 5 đang góp phần thiết lập mặt bằng cạnh tranh mới cho phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Diễn biến này khiến cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị trở nên đáng chú ý hơn. Nếu trước đây, các mẫu xe xăng chủ yếu chạy đua về thiết kế, trang bị hay thương hiệu, thì hiện nay phải đối mặt thêm với áp lực từ những mẫu SUV điện có giá ngày càng dễ tiếp cận. Nói cách khác, cuộc đua trong phân khúc SUV đô thị không còn chỉ diễn ra giữa Sonet, Venue, Raize hay Fronx, mà đã mở rộng sang cả các mẫu xe điện như VF 5.

Tất nhiên, mẫu xe VinFast chưa phải là nguyên nhân duy nhất khiến mặt bằng giá của SUV đô thị liên tục đi xuống. Thị trường chung vẫn đang chịu tác động từ nhiều yếu tố như sức mua phục hồi chậm, áp lực xử lý hàng tồn, cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các thương hiệu, cũng như sự xuất hiện của ngày càng nhiều sản phẩm mới. Dù vậy, không thể phủ nhận, sự hiện diện của một mẫu SUV điện có giá thực tế chỉ khoảng 470 triệu đồng cùng hàng loạt lợi thế về chi phí sử dụng... đang góp phần tạo thêm áp lực cạnh tranh lên toàn bộ phân khúc.

Ở một khía cạnh nào đó, sự góp mặt của VinFast VF 5 với mức giá ngày càng dễ tiếp cận đang góp phần thiết lập một chuẩn cạnh tranh mới cho nhóm SUV đô thị tại Việt Nam. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với chi phí sở hữu và vận hành, điều này nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây sức ép lên chiến lược giá bán và ưu đãi của nhiều hãng xe trong thời gian tới.