Cuba thông qua chương trình cải cách lịch sử

Hãng thông tấn Prensa Latina ngày 19.6 đưa tin các đại biểu Quốc hội Cuba vừa phê chuẩn chương trình cải cách gồm 176 đề xuất được chia thành 23 nhóm giải pháp, với mục tiêu vực dậy nền kinh tế của đất nước.

Cải cách sâu rộng

Đề xuất về chương trình cải cách được thông qua tại phiên họp bất thường lần thứ 3 của Quốc hội khóa X, diễn ra ngày 18.6 (theo giờ địa phương). Đây được xem là cuộc cải cách kinh tế thị trường mang tính lịch sử, tác động nhiều lĩnh vực như hình thức sở hữu, quản trị doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, thương mại quốc tế, du lịch, sản xuất và dịch vụ. Đây là những lĩnh vực then chốt để khôi phục, bảo vệ các thành quả xã hội của Cách mạng Cuba, đồng thời bảo đảm quyền tự quyết, chủ quyền và độc lập của đất nước.

Quảng trường Cách mạng tại thủ đô Havana của Cuba ẢNH: AFP

Quốc hội đã thông qua các đề xuất được Thủ tướng Manuel Marrero trình bày, tập trung vào những cải cách nhằm giữ vững những giá trị cốt lõi, bảo tồn các thành tựu xã hội đã đạt được trên nền tảng tăng cường sức mạnh kinh tế quốc gia. Các biện pháp sẽ mở đường cho hoạt động phát triển bất động sản tư nhân ở Cuba, bao gồm việc cho thuê tài sản, cấp quyền sử dụng đất và tài sản theo hình thức có thu phí, nhượng quyền khai thác các khu vực có tài sản hoặc đang phát triển tại nhiều địa phương, cũng như việc mua bán bất động sản. Một nội dung đáng chú ý khác là mở rộng quyền tự chủ cho hệ thống doanh nghiệp nhà nước, đồng thời tăng cường sự tham gia của các mô hình quản lý kinh tế khác vào những hoạt động thiết yếu đối với sự phát triển của đất nước.

Theo giải thích của Reuters, các chính sách mới cho phép chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước thành công ty thương mại tư nhân có cổ phần và vốn góp, đồng thời cho phép các ngân hàng tư nhân tham gia vào lĩnh vực tài chính vốn lâu nay do nhà nước quản lý. Những quy định mới cũng cho phép khu vực tư nhân nhập khẩu và kinh doanh nhiên liệu, kể cả bán lẻ.

Hành động chủ quyền

Trong thư gửi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba ngày 17.6 và được đọc trước Quốc hội hôm 18.6, cựu Chủ tịch Raul Castro ủng hộ gói cải cách và kêu gọi nhanh chóng triển khai.

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội nêu trên, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh rằng những cải cách được đề xuất không phải là sự nhượng bộ trước áp lực bên ngoài, mà là kết quả của quá trình thảo luận bắt đầu từ Đại hội lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Cuba. Thủ tướng Marrero cho biết thêm rằng những đề xuất này đã trải qua một quá trình phân tích kỹ lưỡng tại Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Quốc hội.

Hãng Prensa Latina dẫn lời ông Diaz-Canel nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của việc sản xuất, tạo ra của cải, cũng như cung cấp các dịch vụ chất lượng, bao quát và toàn diện, nhằm bảo vệ công bằng xã hội. "Việc này phải được thực hiện, dù thế nào đi nữa", ông Diaz-Canel tuyên bố, mô tả những cải cách này là hành động chủ quyền, chứ không phải là phản ứng trước áp lực từ Mỹ. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Diaz-Canel tái khẳng định rằng Cuba sẵn sàng tham gia đối thoại tôn trọng về mọi vấn đề với chính phủ Mỹ. Ông nhắc lại sự sẵn sàng thiết lập mối quan hệ văn minh và tôn trọng với Mỹ, vì lợi ích của cả 2 dân tộc.

Chủ tịch Diaz-Canel thừa nhận rằng các đề xuất không dễ thực hiện trong điều kiện hiện tại, nhưng khẳng định rằng "điều đầu tiên chúng ta cần làm là bắt tay vào làm việc, sản xuất và sáng tạo".