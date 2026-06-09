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Thế giới

Động đất mạnh bất ngờ ngoài khơi Cuba làm rung chuyển khu vực

Văn Khoa
Văn Khoa
09/06/2026 11:18 GMT+7

Một trận động đất mạnh chưa từng có trong lịch sử đã xảy ra ngoài khơi bờ biển tây bắc Cuba hôm 8.6, làm rung chuyển những khu vực thường không dễ xảy ra động đất ở Cuba, Mexico và bang Florida (Mỹ), theo Reuters.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã đo được trận động đất nói trên có cường độ 6,1 độ Richter ở độ sâu 26 km và tâm chấn cách khu đô thị Mantua của Cuba 104 km về phía tây bắc, khoảng 2-4 giờ lái xe từ thủ đô Havana.

Động đất mạnh làm rung chuyển nhiều khu vực của Cuba, Mexico, bang Florida - Ảnh 1.

Quang cảnh Havana lúc một cơn dư chấn xảy ra sau trận động đất 6,1 độ Richter xảy ra ngày 8.6

Ảnh: AFP

Nhà địa chấn học USGS Paul Earle nhận định rằng trận động đất hôm 8.6 là bất thường đối với khu vực này của vùng Caribbean. Ông giải thích rằng trận động đất xảy ra bên trong mảng kiến tạo, nơi các trận động đất thường phân tán hơn và ít gặp hơn so với khi động đất xảy ra dọc theo ranh giới các mảng kiến tạo, theo Reuters.

Ông Earle cho biết thêm kể từ năm 1880 chưa có một trận động đất nào mạnh như vậy xảy ra trong phạm vi 322 km tính từ tâm chấn của trận động đất hôm 8.6.

Các nhà chức trách chưa báo cáo bất kỳ thiệt hại lớn hay thương vong nào, nhưng trận động đất hôm 8.6 đã làm dấy lên lo ngại ở Cuba, theo Reuters.

"Nó rất mạnh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều gì như thế. Mọi người chạy ra ngoài, ai cũng sợ hãi. Tôi thậm chí không thể diễn tả được. Cảm nhận khác hoàn toàn so với bất kỳ trận động đất nào từng xảy ra ở đây", cô Yusmila Hernandez (44 tuổi), cho hay tại nhà của mình ở thành phố Pinar del Rio thuộc phía tây Cuba.

Ngoài ra, các nhà báo AFP ở Havana cho hay 20 giây rung chuyển đã buộc người dân Cuba phải rời khỏi các tòa nhà và đổ ra đường. Người dân tản bộ quanh trung tâm thành phố Havana, kiểm tra điện thoại sau trận động đất mà theo giới chức Cuba, đã lan "khắp toàn bộ phía tây đất nước", theo AFP.

USGS báo cáo rằng rung lắc cũng được cảm nhận ở bang Florida (Mỹ). Tại Mexico, trận động đất được cảm nhận ở các trung tâm du lịch Cancun, Playa del Carmen và Tulum trên bán đảo Yucatan của nước này. Cư dân và người lao động ở trung tâm thành phố Cancun, vốn không quen với những trận động đất mạnh, đã sơ tán khỏi các tòa nhà.

Các quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt ở các bang Yucatan và Quintana Roo của Mexico, nhưng chưa có báo cáo về thiệt hại, theo thông báo của cả hai thống đốc bang trên mạng xã hội.

Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, không có cảnh báo hoặc theo dõi sóng thần nào được đưa ra sau trận động đất 6,1 độ Richter.

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