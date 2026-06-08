Thảm kịch động đất ở Philippines: Ít nhất 32 người thiệt mạng, sóng thần tràn bờ

Ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương sau khi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã làm rung chuyển miền nam Philippines ngày 8.6. Giới chức cho biết phần lớn thương vong xảy ra do nhà cửa, công trình đổ sập hoặc mảnh vỡ rơi xuống.

Người dân đi ngang qua một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở General Santos, miền nam Philippines ngày 8.6.2026 ẢNH: REUTERS

Nhiều tòa nhà, chủ yếu là nhà thấp tầng, bị sập hoặc hư hại nặng tại thành phố General Santos - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, theo Hãng tin AP. Thiệt hại do sóng thần cũng được ghi nhận tại ít nhất một làng ven biển ở miền nam Philippines. Các đợt sóng nhỏ hơn xuất hiện ở Indonesia, Palau và xa hơn là miền nam Nhật Bản.

Đài phát thanh DZBB đưa tin trận động đất gây sạt lở đất ở thị trấn Glan, khiến 13 người thiệt mạng tại tỉnh Sarangani. Ông Rene Punzalan, quan chức phụ trách giảm nhẹ thiên tai của tỉnh, cho biết 4 người khác tại Sarangani cũng thiệt mạng trong thảm họa.

Ngoài vụ sạt lở ở Sarangani, hầu hết các trường hợp tử vong còn lại được ghi nhận tại các tỉnh South Cotabato, Davao Occidental và trên đảo Balut. Theo các quan chức địa phương, nạn nhân chủ yếu thiệt mạng do nhà sập, mảnh vỡ rơi xuống, trong đó có một nhà thờ Hồi giáo bị hư hại.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng chục học sinh tiểu học ở tỉnh Davao Occidental hoảng sợ cúi người ngoài trời khi mặt đất rung chuyển dữ dội. Trận động đất xảy ra đúng thời điểm các trường công lập bắt đầu năm học mới.

Phản ứng của các em học sinh khi mái che phía sau bị sập do trận động đất mạnh xảy ra tại Malita, tỉnh Davao Occidental (Philippines) ngày 8.6.2026 ẢNH: AP

Các cơ quan chức năng Philippines hiện vẫn tiếp tục đánh giá thiệt hại đối với nhà cửa, hệ thống tiện ích và cơ sở hạ tầng. Nhiều khu vực ở miền nam Philippines vẫn đối mặt nguy cơ dư chấn, sạt lở và hư hại thứ cấp sau động đất.

Ông Teresito Bacolcol, Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, cho biết đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại nước này trong năm nay. Ông cảnh báo người dân không nên vội quay trở lại các tòa nhà hoặc nhà ở đã bị hư hại, do nguy cơ công trình tiếp tục đổ sập khi dư chấn xảy ra.

Các nhân viên cứu hộ tiến hành hoạt động cứu nạn tại một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở thành phố General Santos, Philippines ẢNH: AFP

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh hủy lớp học tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan ứng phó thảm họa khẩn trương triển khai lực lượng tới hiện trường. "Chính phủ quốc gia đang hành động và chúng ta sẽ không bỏ rơi Mindanao", ông Marcos nói.

Quân đội và các đội cứu hộ thiên tai cũng đã được huy động để hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn và đánh giá thiệt hại, theo Reuters. Mỹ cho biết họ đang phối hợp và sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực ứng phó với Philippines. Pháp và New Zealand cũng bày tỏ sự ủng hộ sau thảm họa.

Philippines, Indonesia và Nhật Bản đều nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực tập trung nhiều đường đứt gãy địa chất và thường xuyên xảy ra động đất, núi lửa phun trào.