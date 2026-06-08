Động đất 7,8 độ Richter ở miền nam Philippines, nhiều nước cảnh báo sóng thần

Theo Trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất Đức (GFZ), trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km. Ban đầu, GFZ đánh giá cường độ lên tới 8,2 độ Richter, thế nhưng sau đó hạ xuống còn 7,8 độ.

Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ sau đó cũng đã phát đi cảnh báo rủi ro đối với khu vực, khuyến cáo người dân ở các vùng chịu ảnh hưởng tránh xa bãi biển và bến tàu.

Khu vực tâm chấn của trận động đất (vòng tròn đỏ) xảy ra ở miền nam Philippines ngày 8.6 ẢNH: CƠ QUAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT MỸ

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PHIVOLCS) ghi nhận cường độ là 7,0 độ Richter, đồng thời cảnh báo về nguy cơ thiệt hại vật chất và các đợt sóng thần cao trên 1 m có thể quét qua bờ biển trong nhiều giờ. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đo được cường độ trận động đất là 7,7 độ Richter. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại quy mô lớn nào tại cả hai quốc gia.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ lập tức hành động sau khi xuất hiện động đất. Ông cũng đã ra lệnh cho học sinh, sinh viên mọi cấp tại các khu vực chịu ảnh hưởng ở đảo Mindanao nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Tổng thống Philippines kêu gọi người dân lắng nghe cảnh báo sóng thần, khẩn trương di chuyển đến những khu đất cao.

Ông Benjie Ancheta, cảnh sát trưởng thị trấn Alabel (tỉnh Sarangani, Philippines), cho biết tòa nhà trụ sở cảnh sát đã xuất hiện một số vết nứt ngay sau khi xảy ra động đất, vào thời điểm lực lượng đang làm lễ chào cờ.

Ông Ancheta cho hay hiện chưa ghi nhận thương vong, song một số người đã ngất xỉu do rung chấn quá mạnh. "Đây là trận động đất mạnh nhất mà chúng tôi từng trải qua", ông nói.

Tại thành phố Manado ở miền bắc Indonesia, nhiều nhân chứng cũng cho biết họ cảm nhận rất rõ sự rung lắc dữ dội.

Cả Philippines và Indonesia đều là những quốc gia có cấu trúc kiến tạo địa chất phức tạp do nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", khu vực thường xảy ra nhiều trận động đất.

Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp New Zealand cũng đang đánh giá mối nguy từ trận động đất ngày 8.6. Trong khi đó, giới chức Nhật Bản đã ban hành lệnh chú ý sóng thần ở các khu vực tiếp giáp bờ biển Thái Bình Dương, dự báo sóng cao đến 1 m đánh vào bờ.