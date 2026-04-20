Nhật Bản hiện đối mặt nguy cơ siêu động đất từ 8,0 độ Richter trở lên

JMA họp báo hôm 20.4 sau trận động đất 7,7 độ Richter, đồng thời phát cảnh báo về nguy cơ xuất hiện sóng thần cao đến 3 m ở một số vùng của Nhật Bản ảnh: ap

AFP hôm 20.4 dẫn cảnh báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết nguy cơ xảy ra một trận động đất mới, cực lớn, đang ở mức cao hơn so với bình thường ở khu vực miền bắc nước này.

Còn theo Đài NHK, xác suất xảy ra một trận "siêu động đất" đã gia tăng dọc theo hai rãnh biển sâu ở Thái Bình Dương. Cảnh báo mới nhất đã được kích hoạt tại 182 thành phố và thị trấn, kéo dài từ Hokkaido đến Chiba.

Cảnh báo trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ập đến, làm rung chuyển các tòa nhà cao tầng tại Tokyo dù thành phố cách tâm chấn hàng trăm km.

JMA ghi nhận động đất xảy ra vào lúc 16 giờ 53 (giờ địa phương, tức 14 giờ 53 cùng ngày theo giờ Việt Nam) ở độ sâu 19 km thuộc vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi tỉnh Iwate, miền Bắc Nhật Bản.

Trận động đất ban đầu được ước tính ở mức 7,4 độ Richter, sau đó được điều chỉnh lên 7,5 độ Richter và tiếp tục nâng lên 7,7 độ Richter. Cảnh báo sóng thần lên đến 3 m cũng được đưa ra.

Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara đã mở cuộc họp báo thông tin về động đất. Theo ông, hiện chưa thu được báo cáo về những trường hợp xảy ra thương tích nghiêm trọng hoặc thiệt hại lớn từ các địa phương.

Trong một cuộc họp báo khác, một quan chức Văn phòng Nội các cảnh báo dù vẫn chưa thể chắc chắn liệu sẽ có thêm một trận động đất lớn khác xảy ra hay không, chính phủ nước này đề nghị người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiên tai, dựa trên nguyên tắc mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho chính mình.

Tính đến 18 giờ 45 chiều tối nay (giờ địa phương), giới hữu trách cho biết đã có 171.957 người dân tại các tỉnh Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi và Fukushima được lệnh sơ tán.

Ngay sau khi xảy ra động đất 7,7 độ Richter, chính phủ nhanh chóng thành lập lực lượng đặc nhiệm trực thuộc trung tâm quản lý khủng hoảng của Văn phòng Thủ tướng để ứng phó tình hình.