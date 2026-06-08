Động đất Philippines: Nhiều tòa nhà đổ sập, ghi nhận thương vong

Theo Viện núi lửa và địa chấn Philippines, trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 37 sáng 8.6, với tâm chấn nằm ngoài khơi, cách thành phố General Santos khoảng 13 km về phía tây nam. Giám đốc Viện núi lửa và địa chấn Philippines Teresito Bacolcol cho biết động đất bắt nguồn từ sự dịch chuyển tại rãnh Cotabato, ở độ sâu khoảng 10 km. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất tại Philippines từ đầu năm đến nay.

Một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh ở thành phố General Santos, Philippines ngày 8.6.2026 ẢNH: AFP

Ông Agripino Dacera, người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa tại General Santos, cho biết chính quyền đang xác minh thông tin về ít nhất 5 người thiệt mạng, trong khi các lực lượng chức năng tiếp tục đánh giá thiệt hại tại hiện trường.

Trong báo cáo ban đầu, sĩ quan Robert Dagon, cảnh sát thành phố General Santos cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. "Nhiều tòa nhà đã sập. Nhiều công trình bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi chưa thể liệt kê chi tiết vì đang tập trung cứu hộ", ông nói.

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Đài phát thanh DZRH tại Manila đưa tin một tòa nhà thương mại nhỏ ở General Santos, nơi đặt chi nhánh của đài, đã bị sập một phần. Các nhân viên kịp di chuyển xuống tầng trệt và không bị thương. Trước đó, nhiều hình ảnh cho thấy một nhà hàng Jollibee bị san bằng, trong khi một tòa nhà trường học bỏ trống cũng bị sập.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều công trình đổ sập, mảnh vỡ rơi xuống đất trong lúc rung chấn xảy ra. Tiếng la hét có thể nghe thấy giữa cảnh hỗn loạn, khi người dân tìm cách rời khỏi các tòa nhà.

Cảnh sát tập trung trước một nhà hàng thức ăn nhanh Jollibee bị sập sau trận động đất ở thành phố General Santos ẢNH: AFP

Hoạt động tại sân bay General Santos đã bị tạm dừng đến 15 giờ ngày 8.6 để kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị và năng lực vận hành. Nhà chức trách khuyến cáo hành khách liên hệ với các hãng hàng không để cập nhật tình trạng chuyến bay.

Theo cơ quan thông tin Philippines, người dân ở các khu vực ven biển của 9 tỉnh bị ảnh hưởng ở Mindanao được khuyến cáo nên sơ tán ngay lập tức đến những khu vực cao hơn và an toàn hơn.

Các phương tiện bị hư hại do mảnh vỡ ẢNH: AP

Sau trận động đất, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cảnh báo sóng thần có thể xuất hiện trong vòng 3 giờ dọc bờ biển Philippines, Indonesia, Palau, đảo Đài Loan và Papua New Guinea.

Indonesia đã yêu cầu sơ tán tại một số khu vực phía bắc có nguy cơ cao, gồm Manado ở Bắc Sulawesi, tỉnh Gorontalo và quần đảo Sangihe. Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia cho biết rung chấn tại các khu vực này kéo dài khoảng 2 - 3 giây, và tình hình hiện "an toàn, yên tĩnh, được kiểm soát".

Người dân ở Tahuna, tỉnh Bắc Sulawesi (Indonesia) di tản lên vùng cao sau cảnh báo sóng thần

ẢNH: REUTEUTERS

Nhật Bản cũng phát cảnh báo sóng thần riêng cho nhiều khu vực ven Thái Bình Dương, dự báo sóng có thể cao tới 1 m.

Philippines nằm trên "vành đai lửa" Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn mạnh kéo dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và khắp lưu vực Thái Bình Dương, nên thường xuyên hứng chịu động đất.