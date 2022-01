Cục chống khủng bố điều tra vụ máy bay Vietnam Airlines bị đe doạ bắn hạ

Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, Cục Phòng chống khủng bố và Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đang phối hợp với Nhật Bản điều tra vụ việc máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn.

Ngay trong chiều qua 5.1, 2 cơ quan này đã làm việc với Cục Hàng không Việt Nam. Trong ngày hôm nay, cơ quan công an Việt Nam sẽ liên hệ với đầu mối phía cảnh sát Nhật Bản để điều tra, xác định nghi phạm.

Gọi điện doạ bắn hạ máy bay bị xử tội gì?

Trao đổi thêm với Thanh Niên, một cán bộ phụ trách công tác an toàn, an ninh hàng không cho biết việc gọi điện thoại đe dọa khi máy bay đang bay diễn ra rất nhiều với các hãng hàng không trên thế giới. Ngay tại Việt Nam cũng từng xảy ra một vụ việc tương tự.

“Kể cả đây là cuộc gọi đùa cợt thì cũng mang tính phá hoại rất cao, phá vỡ nỗ lực mở lại hàng không quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, sẽ bị xử lý theo đúng quy định. Việt Nam và Nhật Bản đều là thành viên của Công ước Montreal 1971 về ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng. Các nước tham gia đều có trách nhiệm truy tố về mặt hình sự, không ai bỏ qua. Về mặt quy định, khi bay qua vùng trời (FIR) nước nào, thì nước đó đều phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn, an ninh của các chuyến bay”, vị này cho hay.

Việc xác định đây có phải là hành vi khủng bố hay uy hiếp an toàn, an ninh quốc gia hay không sẽ do cơ quan an ninh điều tra làm rõ.

Quan điểm của lãnh đạo Cục Hàng không là thông tin rõ vụ việc, điều tra và xử lý nghiêm để tránh lặp lại kể cả nếu là cuộc gọi đùa cợt, nhất là trong bối cảnh Việt Nam vừa mở lại các chuyến bay thường lệ.





Cũng theo vị này, các tình huống đe doạ an ninh hàng không đều được lường trước, nằm trong phương án được xây dựng theo các kịch bản khác nhau. Khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra đều có phương án xử lý.

Ngoài ra, các hãng hàng không Việt Nam đều phải xây dựng Chương trình an ninh hàng không riêng, trong đó có các tình huống an ninh, được Cục Hàng không phê duyệt.

Về nguyên tắc, khi nhận được bất kỳ thông tin đe doạ an ninh hàng không nào, cơ quan chức năng sẽ phải đánh giá rủi ro trước khi triển khai tiếp các lực lượng.

“Như trong vụ việc chuyến bay của Vietnam Airlines từ Nhật về hôm qua, tất cả các khâu đều được kích hoạt và thực hiện đúng khuyến cáo trong kịch bản. Vì từng phút một đều rất quý giá, phải thực hiện đúng quy trình để đảm bảo an toàn cao nhất, với mục tiêu bảo vệ cho khách hàng, phi hành đoàn”, vị này cho hay.

Về phía hãng, Vietnam Airlines cũng đã kịp thời triển khai quy trình ứng phó khẩn nguy an ninh để xử lý vụ việc theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho chuyến bay.