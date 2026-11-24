Tối 24.11, Cục CSGT Bộ Công an đã thông kết quả xác minh vụ tài xế ô tô húc văng xe máy của một nam shipper, rồi bỏ chạy ở TP.Hà Nội.

Theo Cục CSGT, vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ ngày 21.11 tại tuyến đường liên thôn Vân Từ (xã Chuyên Mỹ, TP.Hà Nội). Thời điểm này, anh P.T.T (32 tuổi, trú xã Chuyên Mỹ) dừng xe máy biển số 98K1-084.XX bên phải đường theo hướng đi chợ Vực để giao hàng.

Camera ghi lại vụ va chạm ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lúc này, ô tô biển số 30L-265.XX do ông V.Đ.T (43 tuổi, trú xã Phú Xuyên, TP.Hà Nội) lao đến và đâm va từ phía sau khiến chiếc xe máy của nam shipper văng khỏi vị trí. Anh T. kịp thời nhảy vào vỉa hè an toàn.

Cảnh sát xác định vụ việc không khiến ai bị thương, 2 xe bị hư hỏng thiệt hại khoảng 5 triệu đồng. Nguyên nhân được Cục CSGT cho biết là do ông T. không chú ý quan sát, không giảm tốc độ nên để xảy ra vụ va chạm.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra va chạm giao thông, ông T. không dừng lại xử lý mà lái ô tô bỏ đi. Đội CSGT đường bộ số 8, thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã truy xuất camera và căn cứ hệ thống dữ liệu phương tiện để xác định người lái ô tô gây tai nạn.

Theo Cục CSGT, căn cứ Nghị định 168/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 238/NĐ-CP), tài xế ô tô sẽ bị xử lý 2 hành vi, gồm: điều khiển xe không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông và hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không ở lại hiện trường.

Tổng mức phạt ông T. phải đối mặt dự kiến là 38 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Qua vụ việc, Cục CSGT khuyến cáo khi xảy ra tai nạn giao thông, người lái phương tiện phải dừng xe, bảo vệ hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và trình báo cơ quan chức năng theo quy định. Tuyệt đối không bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm.

Lái xe gây tai nạn hoặc liên quan đến vụ tai nạn chỉ được có mặt ở 3 vị trí, gồm: tại hiện trường vụ tai nạn; tại bệnh viện hoặc cơ sở chữa bệnh đối với trường hợp phải đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc tự thân cũng bị thương tích phải đi cấp cứu hoặc tại cơ quan công an, UBND nơi gần hiện trường vụ tai nạn nhất.

Mọi trường hợp không có mặt tại 3 vị trí trên, Cục CSGT cho rằng đều là hành vi trốn khỏi hiện trường.