Ngày 19.11, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, căn cứ dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội khóa XVI xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2, cơ quan này sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo Cục CSGT, dự kiến tại nghị định mới, cơ quan này sẽ nghiên cứu, đề xuất phân hóa đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Trong đó, Cục CSGT đề xuất tài xế vượt đèn vàng sẽ không bị xử phạt.

Cục CSGT đề xuất phạt lũy kế gấp 3 lần nếu cố tình vượt đèn đỏ lần thứ 3 ẢNH: CỤC CSGT

Đối với hành vi vượt đèn đỏ, trường hợp đèn đỏ mà xe vượt qua vạch dừng nhưng dừng lại và không gây cản trở giao thông thì người vi phạm sẽ bị cảnh cáo lần đầu. Lần thứ 2, tài xế tái diễn sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Tái phạm lần 3, mức phạt có thể gấp 3 lần và bị trừ điểm bằng lái.

Trường hợp vượt đèn đỏ nhưng phương tiện tiếp tục di chuyển sau khi qua vạch dừng, tài xế sẽ bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe ngay từ lần đầu. Nếu tái phạm lần thứ 2, mức phạt tiền có thể tăng gấp 2 lần và đến lần thứ 3, mức phạt lũy kế có thể gấp 3 lần hoặc hơn.

Phương án Cục CSGT đề xuất

Nghiên cứu sửa Nghị định 168, chỉ cảnh cáo trường hợp vượt đèn đỏ lần đầu

Theo Cục CSGT, các lần vi phạm được tính lũy kế theo thời hiệu vi phạm hành chính. Ngoài ra, việc xử lý hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông căn cứ vào dữ liệu điện tử để bảo đảm xác định chính xác hành vi, thời điểm vi phạm, khách quan, công khai, minh bạch, tránh gây tranh cãi.

Đối với những trường hợp không đồng ý với kết quả dữ liệu vi phạm, người dân có thể khởi kiện ra tòa hành chính đối với quyết định xử phạt của lực lượng chức năng có thẩm quyền.

Cục CSGT khẳng định quan điểm xuyên suốt là xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không phải chỉ nhằm xử phạt bằng tiền.

Những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm. Đồng thời, Cục CSGT cho rằng cũng cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, lần đầu.