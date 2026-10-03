Người dân Khánh Hòa đến đâu để đổi, cấp lại giấy phép lái xe?

Ngày 3.10, Công an tỉnh Khánh Hòa công bố 16 điểm tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh, gồm 2 điểm thuộc Phòng CSGT và 14 điểm đặt tại công an cấp xã.

Hai điểm của Phòng CSGT là tổ tiếp nhận tại 02 Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang) và tổ tiếp nhận tại 02 Hà Huy Tập (phường Bảo An).

14 điểm tại công an cấp xã gồm: Công an xã Vạn Ninh (471 Hùng Vương), Công an phường Ninh Hòa (đường 16/7, Tổ dân phố 8), Công an xã Diên Khánh (128 Lý Tự Trọng), Công an phường Cam Ranh (04 Phạm Hùng), Công an xã Cam Lâm (01 Phạm Văn Đồng), Công an xã Khánh Vĩnh (47 Lê Hồng Phong) và Công an xã Khánh Sơn (04 Lê Duẩn).

Các điểm còn lại là Công an phường Phan Rang (02 Hùng Vương), Công an xã Phước Hữu (thôn Thành Đức), Công an xã Thuận Nam (thôn Văn Lâm 3), Công an phường Ninh Chử (89 Phạm Ngọc Thạch), Công an xã Ninh Hải (thôn Xóm Bằng 2), Công an xã Lâm Sơn (thôn Lập Lá) và Công an xã Bác Ái (thôn Trà Co).

Người dùng bằng lái mô tô giấy bìa nên đi đổi ngay

Đáng chú ý, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tập trung rà soát các giấy phép lái xe mô tô làm bằng vật liệu giấy bìa nhưng chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Công an cấp xã sẽ thông báo, hướng dẫn và vận động người dân làm thủ tục đổi giấy phép lái xe theo quy định.

Người đang dùng loại giấy phép này có thể đến Phòng CSGT hoặc công an cấp xã tại 16 điểm tiếp nhận nêu trên để được kiểm tra, hướng dẫn cụ thể.

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Khánh Hòa ẢNH: PHÒNG CSGT KHÁNH HÒA

Cùng với việc công bố các điểm tiếp nhận nói trên, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tổng rà soát, làm sạch và số hóa hồ sơ quản lý giấy phép lái xe. Đợt rà soát kéo dài từ đầu tháng 9 đến hết ngày 7.12.2026.

Mục tiêu là khắc phục tình trạng thông tin thiếu, sai lệch, trùng lặp, bảo đảm dữ liệu giấy phép lái xe đầy đủ, chính xác và đồng bộ với dữ liệu dân cư. Qua đó, người dân thuận lợi hơn khi làm thủ tục hành chính và sử dụng giấy phép lái xe điện tử.

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT phối hợp công an cấp xã kiểm tra, đối chiếu những trường hợp thông tin trên giấy phép lái xe chưa khớp với dữ liệu dân cư, còn dùng giấy tờ tùy thân cũ, một người có nhiều số giấy phép lái xe hoặc nhiều người cùng dùng một số giấy phép lái xe.

Với trường hợp chưa đủ căn cứ xác định, cơ quan công an tiếp tục xác minh rồi mới đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung thông tin, bảo đảm dữ liệu sau cập nhật chính xác, thống nhất.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân chủ động phối hợp khi được công an liên hệ xác minh, cung cấp thông tin chính xác, xuất trình giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan để đối chiếu.

Nếu phát hiện thông tin trên giấy phép lái xe điện tử chưa chính xác, người dân cần phản ánh với cơ quan công an để được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.