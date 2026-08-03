Khánh Hòa: Triệt phá nhóm đối tượng làm giả giấy phép lái xe bán qua Facebook

Ngày 3.8, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Công an xã Phước Hậu đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, sau khi phát hiện đường dây môi giới làm giả giấy phép lái xe giả thông qua mạng xã hội Facebook.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng giữa năm 2025, Q.T.T.Đ (37 tuổi, ở thôn Phước Đồng 2, xã Phước Hậu) do muốn có giấy phép lái xe mô tô để đối phó với lực lượng chức năng khi tham gia giao thông nên đã nhờ V.N.N (38 tuổi, ở thôn Như Bình, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa) tìm mua giấy tờ giả.

Thông qua mạng xã hội Facebook, V.N.N đặt mua thành công một giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Q.T.T.Đ với giá 900.000 đồng.

Giấy phép lái xe được các đối tượng môi giới làm giả cho các "khách hàng" đặt qua mạng xã hội Facebook ẢNH: CÔNG AN XÃ PHƯỚC HẬU

Sau lần giao dịch đầu tiên, nhận thấy việc thu lợi dễ dàng, hai người tiếp tục nhận làm trung gian đặt mua, làm giả giấy phép lái xe cho nhiều người trên địa bàn có nhu cầu nhưng không muốn học và thi sát hạch.

Để thu hút người mua, các đối tượng quảng cáo chỉ cần cung cấp ảnh 3x4 cm và bản photocopy hai mặt căn cước công dân, không cần đi học, không cần thi, khoảng 10 ngày sẽ nhận được bằng lái.

Theo điều tra, các đối tượng chào bán giấy phép lái xe giả với giá 1,5 triệu đồng đối với hạng A1 và 1,8 triệu đồng đối với hạng A.

Làm việc với cơ quan công an, V.N.N khai nhận ngoài giấy phép lái xe giả đầu tiên cho Q.T.T.Đ, hai người sau đó phối hợp nhận đặt mua thêm 19 giấy phép lái xe giả khác qua mạng xã hội Facebook. Tổng cộng, hai người đã môi giới đặt mua 20 giấy phép lái xe giả, trong đó V.N.N thu lợi bất chính khoảng 8,3 triệu đồng.

Công an đã thu giữ 14 giấy phép lái xe mô tô giả các loại và đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng rao bán giấy phép lái xe qua mạng xã hội Facebook ẢNH: CÔNG AN XÃ PHƯỚC HẬU

Theo Công an xã Phước Hậu, hành vi làm giả, mua bán hoặc sử dụng giấy phép lái xe giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng giấy phép lái xe giả dưới bất kỳ hình thức nào; cảnh giác với các quảng cáo "làm bằng không cần thi", "bao đậu" trên mạng xã hội và chỉ đăng ký học, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại các cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

