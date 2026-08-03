Dự án khu công nghiệp Cà Ná được miễn tiền thuê đất gần 145 ha

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành hai quyết định cho Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cà Ná - giai đoạn 1 tại xã Cà Ná.

Theo quyết định cho thuê đất đợt 1, doanh nghiệp được thuê 1.386.711,7 m² (khoảng 138,67 ha) đất để thực hiện dự án.

Đợt 2, UBND tỉnh tiếp tục cho thuê thêm 60.000 m² (6 ha), nâng tổng diện tích đất đã được cho thuê lên 1.446.711,7 m² (khoảng 144,67 ha).

Toàn bộ diện tích đất được sử dụng với mục đích xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cà Ná - giai đoạn 1. Thời hạn thuê đất đến ngày 12.6.2075, tương ứng với thời hạn hoạt động của dự án theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cà Ná - giai đoạn 1 đang triển khai xây dựng tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: KỲ NAM

Theo các quyết định, Nhà nước cho doanh nghiệp thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa, thực hiện các thủ tục về đất đai; Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh cùng UBND xã Cà Ná theo dõi việc sử dụng đất, bảo đảm doanh nghiệp triển khai dự án đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.