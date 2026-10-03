Trường ĐH Nha Trang nhận 'đặt hàng' bài toán kinh tế biển

Sáng 3.10, Trường ĐH Nha Trang ra mắt Diễn đàn Kinh tế biển (Marine Economy Forum, viết tắt MEF) và tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐH Nha Trang.

Khoảng 250 đại biểu đến từ cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế tham gia diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, TS Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, cho biết trường khởi xướng MEF "không phải để có thêm một hội nghị, mà để hình thành một cơ chế hợp tác thường xuyên, mở và linh hoạt". Theo ông, đây là nơi các vấn đề thực tiễn được kết nối với đúng năng lực. Tri thức, dữ liệu, công nghệ và nguồn lực của các bên cùng hội tụ để tạo ra chương trình hợp tác, nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể.

Trường ĐH Nha Trang ra mắt diễn đàn Kinh tế biển (MEF) với cơ chế tiếp nhận bài toán thực tiễn từ địa phương, doanh nghiệp ẢNH: BÁ DUY

"Đây không phải là công việc riêng của Trường ĐH Nha Trang, chỉ với riêng nguồn lực của nhà trường, MEF không thể thành công", ông Nam nhấn mạnh. Trường nhận vai trò khởi xướng, điều phối và kết nối. Các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, viện, trường có mặt tại buổi lễ là đối tác đồng sáng lập của diễn đàn.

Từ bài toán thực tiễn đến sản phẩm

Tại MEF, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức đưa ra bài toán thực tiễn về kinh tế biển. Trường ĐH Nha Trang cùng mạng lưới đối tác kết nối chuyên gia, nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và công nghệ phù hợp để tìm lời giải.

Mỗi nhu cầu gửi đến diễn đàn do Ban Thư ký tiếp nhận, làm rõ và phân loại. Phòng Hợp tác đối ngoại của trường là đầu mối thường trực của Ban Thư ký. Sau đó, các bên thống nhất nhiệm vụ, tiến độ, nguồn lực rồi mới triển khai và đánh giá kết quả. Cơ chế này nhằm khắc phục tình trạng đề xuất sau hội nghị không có đầu mối tiếp nhận hoặc không được theo dõi đến cùng.

TS Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, phát biểu khai mạc diễn đàn ẢNH: BÁ DUY

Diễn đàn lấy Khánh Hòa và khu vực Duyên hải Nam Trung bộ - Tây nguyên làm trọng tâm. Có 6 lĩnh vực được ưu tiên. Đó là nuôi biển công nghệ cao và chế biến thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, logistics, cảng biển và kỹ thuật hàng hải. Các lĩnh vực còn lại gồm du lịch biển bền vững gắn với sinh kế cộng đồng, môi trường biển và công nghệ sinh học biển, năng lượng tái tạo ngoài khơi, chuyển đổi số và nguồn nhân lực biển.

Thành viên ban đầu của diễn đàn gồm Cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng UBND 3 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Khối viện, trường có Viện Khoa học thủy sản Việt Nam, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, Trường ĐH Mỏ - Địa chất và Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Khối doanh nghiệp, hiệp hội có Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Hội Thủy sản Việt Nam, Vinpearl, Australis Aquaculture Việt Nam và Tập đoàn Thủy sản Việt - Úc.

Đo hiệu quả bằng kết quả cụ thể

Theo Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, hiệu quả của MEF "phải được nhìn thấy qua những khuyến nghị có giá trị sử dụng; những chương trình, dự án được hình thành; những giải pháp được thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao".

TS Quách Hoài Nam (bên phải), Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, ký kết hợp tác với các đối tác của MEF ẢNH: BÁ DUY

Giai đoạn 2026 - 2030, diễn đàn đặt mục tiêu có khoảng 20 - 25 đối tác, trong đó 5 - 7 đối tác nòng cốt. Từ năm 2027, mỗi năm diễn đàn tiếp nhận và xử lý tối thiểu 5 nhu cầu hợp tác, đặt hàng nghiên cứu, tư vấn hoặc đào tạo. Diễn đàn cũng ra ít nhất 1 báo cáo chuyên đề mỗi năm.

Đến năm 2030, MEF phấn đấu kết nối, chuyển giao tối thiểu 5 giải pháp, mô hình khoa học - công nghệ. Diễn đàn cũng hỗ trợ xây dựng 5 - 7 đề xuất chương trình, dự án, trong đó ít nhất 2 đề xuất được phê duyệt, tài trợ hoặc triển khai.

Sau nghi thức ra mắt, các đối tác ký kết hợp tác. Hội nghị Ban Chỉ đạo lần thứ nhất diễn ra ngay sau đó để thảo luận quy chế hoạt động, kế hoạch quý IV/2026 và nhiệm vụ năm 2027.

"Hôm nay không phải là điểm kết thúc của quá trình chuẩn bị, mà là điểm bắt đầu của một cơ chế hợp tác lâu dài, thực chất và có trách nhiệm", TS Quách Hoài Nam nhấn mạnh.