Cục CSGT: Phạt kịch khung nếu cố tình che biển để 'né' camera AI

Gần 200 xe máy vượt đèn đỏ trong 2 ngày ở 1 nút giao

Theo thống kê của Cục CSGT Bộ Công an, trong ngày 21.12, Cục CSGT đã tiếp nhận 559 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic, 100 phản ánh qua mạng xã hội Facebook, 20 phản ánh qua Zalo.

Đại diện Cục CSGT cho hay, các phản ánh này rất đa dạng, về tất cả các lỗi thường gặp hàng ngày như vượt đèn đỏ, đi sai làn, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, dùng điện thoại khi lái xe, dừng đỗ sai quy định…

Cục CSGT khuyến khích người dân gửi phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông để kịp thời ngăn chặn, xử lý ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Với những tin báo trong ngày 21.12, Cục CSGT đã phân loại những tin báo có căn cứ xác minh và giao cho lực lượng CSGT các địa phương để xử lý. Trong số này có 10 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 1 trường hợp đi sai làn, 5 trường hợp vượt sai quy định, 5 trường hợp chuyển làn không có tín hiệu, 4 trường hợp vượt đèn đỏ, 3 trường hợp không đội mũ…

Đại diện Cục CSGT khẳng định, tất cả phản ánh của người dân sẽ được tiếp nhận, phân loại và giao tới đơn vị quản lý địa bàn để xác minh, xử lý theo quy định. Việc người dân chủ động cung cấp thông tin giúp lực lượng CSGT kịp thời xử lý và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn rất tốt, do đó người dân cần tiếp tục chung tay vì một môi trường giao thông an toàn và văn minh.

Theo thống kê của Cục CSGT, trong ngày 21.12, camera AI tại Km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 11.328 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 78 km/h và phát hiện 15 trường hợp không thắt dây an toàn.

Cạnh đó, camera AI của Cục CSGT lắp thí điểm ở nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi cũng tự động phát hiện 49 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 71 xe máy vượt đèn đỏ. Trong ngày 20.12, camera AI này phát hiện 123 xe máy vượt đèn đỏ và 56 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an Hà Nội để xử lý.

Một trường hợp không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ ở ngã tư Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi bị camera AI ghi nhận ẢNH: CỤC CSGT

Còn theo thống kê của Phòng CSGT Công an Hà Nội, sau 7 ngày vận hành 1.837 camera AI, hệ thống đã phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm, chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (626 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (361 trường hợp), cùng một số hành vi dừng, đỗ, đón trả hành khách sai quy định.

Xử lý nghiêm nếu cố tình làm mờ biển số xe

Hiện camera AI có thể tự động bắt được khoảng 28 lỗi vi phạm, như: vượt đèn đỏ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường, không tuân thủ vạch kẻ đường, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, dừng - đỗ xe trái quy định, đi trên vỉa hè, chạy quá tốc độ, không thắt dây an toàn, dùng điện thoại khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng không đúng quy định, chở quá số người quy định, hết hạn đăng kiểm, che mờ biển số…

Hệ thống camera AI hoạt động 24/24, có thể bắt chính xác nhiều lỗi thường gặp ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại diện Cục CSGT cho hay, khi hệ thống camera AI phát hiện vi phạm, lỗi sẽ tự động lưu lại đồng thời tra xuất thông tin của chủ xe. Khi lỗi được xác nhận, thông báo sẽ được gửi tới chủ phương tiện qua nhiều kênh, nếu chủ xe dùng ứng dụng VNeTraffic thì sẽ nhận thông báo sau khoảng 2 tiếng vi phạm.

Tại Hà Nội, vừa qua lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp cố tình làm mờ biển số xe máy để "né" camera AI.

Liên quan vấn đề này, đại diện Cục CSGT cho hay lực lượng đang triển khai nhiều biện pháp mạnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm. Hiện nay Công an Hà Nội và lực lượng CSGT toàn quốc đang ra quân xử lý cao điểm, trong đó có hành vi che, làm mờ hoặc sử dụng biển số không đúng quy định này.

Muôn kiểu che biển số để "né" camera phạt nguội bị CSGT Hà Nội phát hiện, xử lý ẢNH: Đ.H

Đại diện Cục CSGT cho hay, trong quá trình xử lý, nếu phát hiện hành cố tình hay vi phạm nhiều lần sẽ áp dụng mức phạt cao nhất để răn đe (theo quy định hiện hành, hành vi dán, che mờ biển số sẽ bị phạt từ 20 - 26 triệu đồng đối với ô tô và từ 4 - 6 triệu đồng đối với xe máy).

Ngoài ra, khi hệ thống camera AI phát hiện trường hợp che biển số thì sẽ được sàng lọc, phân tích và thông báo cho lực lượng trên đường để kịp thời dừng xe, xử lý. Thêm vào đó, sắp tới hệ thống camera AI sẽ được nâng cấp để có thể xử lý triệt để tình trạng này.