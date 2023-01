Cục Đăng kiểm: Người dân đưa tiền 'làm hư' đăng kiểm viên

Trao đổi với báo chí trưa 12.1, ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết sẽ vào TP.HCM trong ngày mai 13.1 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm tại đây.

Về việc các trung tâm đăng kiểm và đăng kiểm viên đã thường xuyên làm việc cả ngày đêm để phục vụ người dân, theo ông An, tất cả các giải pháp vừa đưa ra chỉ giải quyết vấn đề trước mắt. Sức người có hạn nhưng tất cả đều tăng ca, tăng kíp để hỗ trợ người dân kiểm định phương tiện.

"Lịch sử từ trước đến nay chưa bao giờ người dân phải xếp hàng dài chờ đăng kiểm từ buổi đêm. Bên cạnh đó, từ người dân, cán bộ, nhân viên đăng kiểm đều mệt mỏi, tâm lý bất ổn, ảnh hưởng đến kết quả, năng suất công việc,” ông An nói.

Về các trung tâm đăng kiểm bị tạm đóng cửa, lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết, tại TP.HCM có 17 trung tâm và 2 chi nhánh, hiện tại 11 trung tâm và một chi nhánh đóng cửa. Tại Hà Nội có 31 trung tâm, giờ còn 20 trung tâm hoạt động.

Đối với xe đến kiểm định, Cục Đăng kiểm và trung tâm đăng kiểm đã có khuyến cáo người dân chủ động đưa xe đi sửa chữa khắc phục các lỗi trước khi đăng kiểm đồng thời hướng dẫn: các lỗi không quan trọng, không ảnh hưởng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thì vẫn cấp giấy chứng nhận để hạn chế, tiết kiệm thời gian cho khâu đăng kiểm.

Cục Đăng kiểm và Bộ GTVT cũng đã có đề xuất với những vi phạm là con người, cá nhân, tổ chức vi phạm thì phải chịu trách nhiệm. Những máy móc bị niêm phong xin được tái sử dụng và đầu tư thêm thiết bị mới thay thế và tăng cường các kiểm định viên nhằm giải tỏa ách tắc ở nhiều đơn vị đăng kiểm.

Ngoài ra, Cục Đăng kiểm đang rà soát lại các trung tâm đăng kiểm của đơn vị này để mở lại, thậm chí có thể trưng dụng lại các trung tâm tư nhân đã bị đình chỉ, tạm dừng hoạt động để mở lại.

Đơn cử, để mở 4 trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM, ngay đêm 11.1, đơn vị này đã lên danh sách, chuẩn bị 100 nhân lực ở các trung tâm có 4 - 5 dây chuyền kiểm định. Chưa kể, lực lượng đăng kiểm viên ở các đơn vị xã hội hóa vẫn còn hơn 200 nhân lực đáp ứng được yêu cầu, nếu cần thiết có thể huy động.





Nói thêm về những vi phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, ông Nguyễn Tô An cho rằng "sai phải sửa, ai có tội phải chịu nhưng không thể cào bằng tất cả bởi cũng có những cá nhân thực hiện tốt".

“Ở góc độ trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng kiểm nhận hết trách nhiệm về mình. Tuy nhiên, tâm lý của người dân chỉ mong đi đăng kiểm đạt, để xe được lưu hành luôn mà không cần phải sửa chữa, nên đã đưa tiền 'làm hư' đăng kiểm viên, khiến nhiều người không vượt được lòng tham, gây ra tình trạng tiêu cực", ông An giãi bày.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng khẳng định ai vi phạm phải xử lý trước pháp luật, ai không vi phạm cần được bảo vệ, những điều tốt cần được biểu dương cần được khích lệ để làm tốt hơn vì mục đích phục vụ người dân.

Bộ trưởng GTVT cũng đã có chỉ đạo và Cục Đăng kiểm đã triển khai rà soát toàn bộ các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến lĩnh vực này, miễn đăng kiểm lần đầu cho các phương tiện; xúc tiến nghiên cứu những lỗ hổng của Nghị định 139 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

“Bất cứ đăng kiểm viên nào làm lệch lạc, người dân cứ phản ánh và Cục Đăng kiểm sẽ có chấn chỉnh kịp thời. Trung tâm đăng kiểm có thể sẵn sàng làm việc 24/24 giờ, không nề hà thời gian, huy động lực lượng có chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng văn hóa mới vì người dân phục vụ,” ông An nói.

Áp lực đăng kiểm sẽ giảm dần trong 2 - 3 tháng tới

Ông Nguyễn Tô An cho biết, số lượng xe đăng kiểm tăng đột biến thời gian qua là do chu kỳ kiểm định phương tiện đa phần rơi vào từ tháng 11 của năm trước đến tháng 1 năm sau. Chưa kể tỷ lệ phương tiện cá nhân gia tăng, ông An nhìn nhận qua tết Nguyên đán, áp lực đăng kiểm sẽ giảm dần, nếu có kéo dài cũng chỉ tối đa trong 2 - 3 tháng tới.