Cục Điện ảnh lưu ý điều kiện pháp lý khi gửi phim dự giải quốc tế

Ngày 12.10.2026, Cục Điện ảnh ban hành văn bản số 2064/ĐA-PBP về việc chấp hành quy định pháp luật khi gửi phim tham gia các sự kiện điện ảnh ở nước ngoài. Văn bản được đưa ra trong bối cảnh có trường hợp gửi phim khi chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc chưa có quyết định phát sóng, đến sát thời điểm công chiếu mới nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, chỉnh sửa. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, đồng thời gây bị động cho công tác thẩm định và hạn chế khả năng hỗ trợ kịp thời của cơ quan quản lý.

Thận trọng khi lựa chọn sự kiện

Khoản 1 Điều 40 luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 quy định phim tham gia các sự kiện điện ảnh tại Việt Nam và nước ngoài phải được cấp giấy phép phân loại phim hoặc có quyết định phát sóng.

Phim Hộ linh tráng sĩ được gửi đi tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 theo đúng quy trình, thủ tục Ảnh: ĐPCC

Theo đó, Cục Điện ảnh yêu cầu tổ chức, cá nhân bảo đảm phim gửi tham dự đã được cấp giấy phép phân loại phim hoặc có quyết định phát sóng. Bản phim gửi đi phải đúng với bản phim đã được cấp phép hoặc có quyết định phát sóng. Nếu có thay đổi nội dung, tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép phân loại phim theo Điều 28 luật Điện ảnh.

Việc được cấp giấy phép phân loại phim hoặc có quyết định phát sóng sau khi đã gửi phim cho tổ chức nước ngoài không đương nhiên miễn trừ trách nhiệm đối với hành vi vi phạm trước đó.

Cục Điện ảnh đề nghị các đơn vị chủ động hoàn thiện phim, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục đúng thời hạn; đồng thời tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý, uy tín, cơ cấu tuyển chọn và hệ thống giải thưởng của sự kiện trước khi gửi phim. Cần thận trọng với những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan hoặc sử dụng danh nghĩa quốc tế nhưng thiếu quy trình tuyển chọn, thẩm định rõ ràng.

Công bố chính xác tên gọi giải thưởng

Văn bản cũng lưu ý việc công bố thành tích cần chính xác, phân biệt rõ giải thưởng thuộc hạng mục tranh giải chính với giải chuyên đề, giải danh dự, giấy chứng nhận tuyển chọn và các hình thức ghi nhận khác. Việc công bố không chính xác có thể ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân tham gia cũng như ngành điện ảnh Việt Nam.

Cục Điện ảnh nhấn mạnh việc phim được trao giải không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý nếu tác phẩm được gửi tham dự khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Bên cạnh việc tuân thủ pháp luật, cơ quan quản lý đề nghị các đơn vị xem xét toàn diện chất lượng nghệ thuật, thông điệp, cách tiếp cận, giá trị lịch sử, nhân văn, tác động xã hội và giá trị đối ngoại của phim; tránh chạy theo giải thưởng, dẫn đến việc định vị tác phẩm thiếu toàn diện về con người và xã hội Việt Nam.

Cục Điện ảnh khẳng định tôn trọng quyền tự do sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời khuyến khích giới thiệu những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, giá trị lịch sử và nhân văn. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan này sẽ phối hợp xác minh, xử lý theo quy định; đồng thời đề nghị báo chí phản ánh khách quan giá trị của các giải thưởng quốc tế.