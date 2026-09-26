'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' được gửi dự vòng sơ tuyển Oscar

Quyết định số 2509/QĐ-BVHTTDL do Thứ trưởng Tạ Quang Đông ký, căn cứ các quy định hiện hành, Quyết định số 2046/QĐ-BVHTTDL ngày 5.8.2026 của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL về việc thành lập Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - OSCARS nhiệm kỳ 2026 - 2027, cùng biên bản cuộc họp của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự Oscar.

Cảnh phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Theo Điều 2 của quyết định, Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 có trách nhiệm phối hợp với Cục Điện ảnh đăng ký phim tham dự, gửi đầy đủ tài liệu theo quy định của Ban tổ chức Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscar lần thứ 99, cùng bản phim DCP và đĩa phim có phụ đề tiếng Anh, trước 17 giờ ngày 1.10.2026.

Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 cũng chịu toàn bộ kinh phí liên quan đến việc gửi phim tham dự.

Ra rạp từ ngày 28.8.2026, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh chưa đạt doanh thu như kỳ vọng. Tuy vậy, bộ phim võ thuật cổ trang được đầu tư quy mô này đã góp mặt tại hạng mục Gala Presentations (Đêm giới thiệu các dự án phim) của LHP quốc tế Toronto, diễn ra từ ngày 10 - 20.9.

Sắp tới, phim tiếp tục được giới thiệu tại LHP quốc tế Busan lần thứ 31, diễn ra từ ngày 6 - 15.10, trong chương trình A Window on Asian Cinema - nơi giới thiệu các tác phẩm điện ảnh châu Á.