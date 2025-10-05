Cục Điện ảnh xử lý vụ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' chứa 'đường lưỡi bò'

Hôm 5.10, Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT-DL, thông tin chính thức về việc xử lý phim Hãy để tôi tỏa sáng (Trung Quốc) có hình ảnh chứa bản đồ "đường lưỡi bò". Cụ thể, theo thông tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ VH-TT-DL, Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT-DL đã có văn bản số 1551/ĐA-VP ngày 4.10.2025 gửi Công ty Tencent Holdings Limited và Công ty Image Future Investment (HK) Limited về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi phổ biến phim trên không gian mạng.
Dựa trên cơ sở công văn, báo cáo, giải trình liên quan, Cục Điện ảnh nêu rõ: "Theo quy định tại Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022, Điều 12 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng hoặc được cấp Giấy phép phân loại phim/Quyết định phát sóng. Đến nay, Cục Điện ảnh chưa nhận được hồ sơ của Công ty Tencent Holdings Limited hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào (bao gồm Image Future Investment (HK) Limited)".
"Để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về điện ảnh tại Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị Công ty Tencent Holdings Limited, Công ty Image Future Investment (HK) Limited: Tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng", thông báo trên cổng thông tin điện tử Bộ VH-TT-DL nêu rõ.
Bên cạnh đó, Cục Điện ảnh đề nghị Công ty Tencent Holdings Limited, Công ty Image Future Investment (HK) Limited gửi văn bản báo cáo, giải trình chi tiết và xác nhận việc tạm dừng phổ biến phim về Cục Điện ảnh trước 12 giờ ngày 06.10.2025. Cơ quan này cũng đề nghị công ty tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam nhằm bảo đảm môi trường phát hành, phổ biến phim lành mạnh, đúng pháp luật.
'Hãy để tôi tỏa sáng' bị tẩy chay ở Việt Nam vì 'đường lưỡi bò'
Sự việc bắt đầu gây xôn xao từ tối 2.10 khi nhiều khán giả phát hiện một cảnh trong bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng (có Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính) có hình ảnh bản đồ chứa "đường lưỡi bò" phi pháp.
Thông tin trên lập tức làm "dậy sóng" cộng đồng mạng Việt Nam, nhất là khi tác phẩm đang "làm mưa làm gió" trên các nền tảng và được khán giả Việt yêu thích. Sau phát hiện kể trên, một số trang fanpage trên Facebook chuyên cập nhật tin tức phim ảnh, showbiz Hoa ngữ với hàng trăm ngàn người theo dõi cũng thông báo không chia sẻ, cập nhật các nội dung liên quan đến Hãy để tôi tỏa sáng vì có "đường lưỡi bò".
Không dừng lại ở đó, các nền tảng phát sóng Hãy để tôi tỏa sáng tại Việt Nam như FPT Play, Vieon, K+ nhanh chóng đăng thông báo gỡ bỏ hoàn toàn bộ phim khỏi hệ thống.
Đông đảo khán giả Việt cũng công khai "tẩy chay" bộ phim với lý do chung: không xem phim này thì xem phim khác, nhưng chủ quyền lãnh thổ quốc gia không thể bị xâm phạm.
