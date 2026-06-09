Cục Hàng không cảnh báo khẩn UAV và thả diều đe dọa an toàn bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng các vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV), phương tiện bay khác tại sân bay Nội Bài, Cát Bi.

Trước đó, trong 2 ngày 6 - 7.6, tại sân bay Nội Bài và Cát Bi phát hiện 3 vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay.

Các vụ việc UAV, thả diều trái phép liên tiếp ảnh hưởng hàng chục chuyến bay ẢNH: T.N

Trong đó, chỉ riêng tại sân bay Nội Bài, số chuyến bay bị ảnh hưởng ngày 6.6 do hoạt động của UAV là 28 chuyến bay. Cụ thể, 8 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ tại điểm dừng chờ đường cất hạ cánh, 20 chuyến bay đến Nội Bài phải bay chờ.

Ngày 7.6, do hoạt động của diều trong khu vực cất cánh, tổng số 7 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ.

Còn tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) có 3 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 1 chuyến bay chuẩn bị khởi hành, 2 chuyến bay đến phải chuyển hướng đi sân bay dự bị.

Ngay sau khi phát hiện, các đơn vị liên quan đã kích hoạt các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm vật thể bay, tạm dừng hoạt động bay để đảm bảo an toàn...

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Hàng không, hoạt động của UAV và diều nêu trên vẫn có thể lặp lại, sự việc dẫn đến một số chuyến bay bị ảnh hưởng đến khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoạt động bay đặc biệt tại thời điểm hoạt động bay mùa cao điểm, dịp nghỉ hè đối đối với học sinh có thể gia tăng hoạt động thả diều và các vật thể bay khác.

Do vậy, Cục Hàng không đề nghị Bộ Xây dựng xem xét gửi công điện tới UBND các tỉnh, thành phố có sân bay, tuyên truyền Nghị định của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và vật thể bay khác; nguy cơ mất an toàn hoạt động bay do vật thể bay trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay.

Chính quyền tại địa phương khu vực cảng hàng không, sân bay tích cực phối hợp với Tổ an toàn đường cất hạ cánh tại các cảng trong việc phối hợp, xác minh và xử lý đối với vật thể bay.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng, quyết định tạm ngừng khai thác, khôi phục hoạt động khai thác và tổ chức xử lý đối với các tình huống phát hiện thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác xâm nhập trái phép khu vực sân bay.

Ngoài ra, Cục Hàng không cũng đề xuất Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khi phát hiện thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác và vật thể bay hoạt động trái phép, nhằm bảo đảm xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát cơ chế quản lý đối với việc nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, mang theo và sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm tăng cường kiểm soát, hạn chế nguy cơ sử dụng trái phép, nhất là tại khu vực cảng hàng không, sân bay…