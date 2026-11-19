Theo Cục Hàng không Việt Nam, thực tế thị trường từ cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11.2026 ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá xăng dầu thế giới và trong nước liên tục giảm sâu.

Cụ thể, qua các kỳ điều hành đầu tháng 11, giá xăng trong nước đã giảm hơn 9.000 đồng/lít so với mức đỉnh hồi tháng 3, trong khi nhóm mặt hàng dầu giảm tới khoảng 16.000 đồng/lít so với đỉnh hồi tháng 4.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng điều chỉnh giá vé phù hợp để kích cầu đi lại của người dân ẢNH: MAI HÀ

Đối với ngành hàng không - lĩnh vực mà chi phí nhiên liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành vận chuyển, việc giá nhiên liệu hạ nhiệt là dư địa quan trọng để các hãng hàng không tối ưu chi phí khai thác, qua đó điều chỉnh giá vé phù hợp hơn nhằm kích cầu đi lại của người dân và du khách dịp cuối năm.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn giá cước. Nghiêm túc việc kê khai, niêm yết giá, công khai đầy đủ thông tin về giá dịch vụ vận chuyển; đảm bảo bán đúng mức giá đã kê khai và niêm yết.

Tuyệt đối không được lợi dụng những biến động tăng của giá nhiên liệu (nếu có) để đẩy giá vé lên cao bất hợp lý; đồng thời kiên quyết không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng lại không điều chỉnh giảm giá khi giá nhiên liệu đã hạ nhiệt.

Từ giữa hè đến nay, giá vé máy bay đã có xu hướng hạ nhiệt so với thời điểm đầu năm. Hiện giá vé chặng Hà Nội - TP.HCM phổ biến từ 985.000 đồng đến 4,5 triệu đồng/chiều tùy chặng và tùy thời điểm.

Tuy nhiên, giá vé dịp tết Đinh Mùi 2027 nhiều chặng đã tăng 10 - 20% so với cuối tháng 8 và tiếp tục nhích lên theo từng tuần. Ngoài ra, giá vé nhiều chặng bay quốc tế trong dịp Giáng sinh và tết Dương lịch cũng tăng nhẹ.