Vé máy bay tết tăng nhiệt

Giá vé tăng từng ngày

Còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2027 nhưng thị trường vé máy bay đã bắt đầu sôi động. Từ cuối tháng 8, các hãng hàng không đồng loạt mở bán vé tết, tạo điều kiện cho người dân chủ động lên kế hoạch về quê, thăm thân và du lịch. Tuy nhiên, sau khoảng hai tháng mở bán, giá vé trên nhiều đường bay cao điểm đã tăng đáng kể.

Giá vé máy bay tết 2027 tăng cao trên nhiều đường bay từ TP.HCM về miền Trung, miền Bắc ẢNH: LÊ NAM

Khảo sát thị trường ngày 26.10, hành khách từ TP.HCM ra Hà Nội ngày 3.2.2027 (27 tháng chạp) phải chi khoảng 3,2 - 3,8 triệu đồng cho vé một chiều hạng phổ thông. Chặng TP.HCM - Đà Nẵng dao động từ 2,2 - 5,7 triệu đồng, tùy hãng và hạng vé. Trong đó, giá vé chặng TP.HCM - Hà Nội khởi hành ngày 4.2.2027 (28 tết) của Vietjet khoảng 3,3 triệu đồng/chiều, tăng 500.000 đồng so với cuối tháng 8. Cùng ngày bay, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways có giá từ 3,5 - 3,6 triệu đồng, trong khi Vietnam Airlines từ 3,7 triệu đồng/chiều.

Các đường bay về khu vực Bắc Trung bộ cũng ghi nhận mặt bằng giá cao. Chặng TP.HCM - Vinh khởi hành ngày 1.2.2027 (25 tết) có giá khoảng 3,5 triệu đồng của Vietjet và 3,7 triệu đồng của Vietnam Airlines. Chặng TP.HCM - Thanh Hóa từng được Vietnam Airlines niêm yết khoảng 4,3 triệu đồng/chiều đối với hạng phổ thông, lên tới 6,5 triệu đồng đối với hạng thương gia. Đáng chú ý, giá vé trên một số đường bay đã tăng khoảng 10 - 20% so với thời điểm mở bán đầu tiên, tương đương từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/vé. Những chuyến bay có giờ khởi hành thuận tiện, đặc biệt trong các ngày sát tết, thường có mức giá cao hơn các chuyến sáng sớm hoặc đêm muộn.

Với những gia đình sinh sống tại TP.HCM nhưng có quê ở miền Trung, miền Bắc, chi phí di chuyển dịp tết tiếp tục là khoản đáng cân nhắc. Nếu mỗi vé chiều đi có giá khoảng 3,5 triệu đồng, một gia đình bốn người phải chi tới 14 triệu đồng chỉ để về quê, chưa kể vé quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ, hành lý và những khoản phát sinh khác. Trong khi đó, giá vé giữa hai chiều bay lại có sự chênh lệch rất lớn. Cùng ngày 3.2.2027, nếu hành khách từ TP.HCM ra Hà Nội phải trả gần 4 triệu đồng, chiều ngược lại từ Hà Nội vào TP.HCM từng xuất hiện mức giá chỉ từ 764.000 đồng. Sự chênh lệch này phản ánh đặc thù của thị trường hàng không dịp tết, khi lượng khách tập trung di chuyển theo một hướng nhất định.

Các hãng hàng không tăng chuyến, bổ sung hàng triệu vé phục vụ nhu cầu đi lại dịp tết ẢNH: LÊ NAM

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Lê Nhựt Thiên Ân, Trưởng phòng Marketing Công ty TransViet Travel, cho biết thị trường vé máy bay tết 2027 đang dần sôi động khi nhu cầu tìm kiếm và đặt vé sớm của người dân bắt đầu gia tăng. Theo đó, những chặng bay được khách hàng quan tâm nhiều nhất là từ TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng trước tết và chiều ngược lại sau tết. Đây là các đường bay có nhu cầu lớn do lượng người lao động, sinh viên và các gia đình về quê sum họp. "So với thời điểm mở bán, giá vé trên nhiều chặng đã có xu hướng tăng, đặc biệt vào những ngày cao điểm sát tết. Đáng chú ý, số lượng vé ở các mức giá thấp đang dần thu hẹp khi nhu cầu đặt chỗ tăng lên, khiến hành khách mua muộn có ít lựa chọn hơn", bà Ân nhận định.

Mua vé ngay hay chờ giảm giá?

Điểm đáng chú ý của thị trường hàng không tết năm nay là các hãng đã chủ động tăng nguồn cung từ khá sớm. Dù vậy, giá vé trên những đường bay đông khách vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Theo kế hoạch công bố từ tháng 8, Vietnam Airlines Group, gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco, mở bán gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ 22.1 - 20.2.2027, tăng 11% so với cao điểm tết 2026. Trong đó, lượng chỗ trên đường bay Hà Nội - TP.HCM dự kiến tăng 15,4%; TP.HCM - Đà Nẵng tăng 7%; các tuyến TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế tăng từ 6 - 13%. Hãng cũng tăng cường khai thác các chuyến bay sáng sớm và tối muộn, dự kiến chiếm khoảng 17% tổng số chuyến bay, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong những ngày cao điểm. Vietjet mở bán 3,1 triệu vé phục vụ dịp tết, tăng 6% so với cùng kỳ; riêng mạng bay nội địa có khoảng 2 triệu vé. Thời điểm mở bán, hãng công bố giá khởi điểm từ 890.000 đồng đối với một số chặng từ TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng và từ 490.000 đồng đối với các chặng đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, chưa bao gồm thuế, phí. Như vậy, chỉ riêng hai nhóm hãng lớn đã công bố tổng cộng gần 6,8 triệu vé và chỗ trên các đường bay nội địa, quốc tế. Con số này cho thấy nỗ lực tăng năng lực vận chuyển, nhưng thực tế thị trường vẫn tồn tại nghịch lý nguồn cung tăng mà giá vé những ngày cao điểm chưa giảm.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du Lịch Việt, cho rằng mặt bằng giá vé máy bay tết năm nay sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt trên các đường bay từ TP.HCM về miền Trung và miền Bắc. Dù các hãng hàng không tăng đáng kể nguồn cung, nhu cầu đi lại trong dịp tết vẫn rất lớn. Ngoài lượng hành khách về quê sum họp gia đình, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng sau một năm làm việc cũng tạo thêm áp lực lên thị trường. "Việc bổ sung chuyến bay chưa đủ để hạ nhiệt giá vé trong những ngày cao điểm nhất, đặc biệt từ 28 - 29 tết và mùng 5 - mùng 8 tết. Đây là những thời điểm nhu cầu tập trung cao, trong khi số lượng ghế trên mỗi chuyến bay có giới hạn", ông Vũ phân tích.

Người dân được khuyến nghị đặt vé sớm để có thêm lựa chọn và tiết kiệm chi phí ẢNH: LÊ NAM

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến giá vé khó giảm là sự mất cân đối giữa cung và cầu ở từng thời điểm, từng chiều bay. Trước tết, hành khách chủ yếu di chuyển từ TP.HCM ra miền Trung và miền Bắc; sau tết, dòng khách tập trung quay trở lại các thành phố lớn. Trong khi đó, máy bay vẫn phải thực hiện chuyến bay ở chiều ít khách, làm gia tăng áp lực lên hiệu quả khai thác. Bên cạnh đó, chi phí vận hành, đặc biệt là nhiên liệu hàng không cũng ảnh hưởng đến chính sách giá. Khi nhiên liệu thế giới biến động, chi phí khai thác của các hãng có thể tăng, trong khi việc bổ sung chuyến bay còn phụ thuộc vào đội tàu bay và năng lực khai thác tại các sân bay. Chuyên gia cũng dự báo giá vé có thể tiếp tục tăng khi càng gần tết, đặc biệt nếu hành khách chờ đến tháng 12 hoặc sát tết mới đặt. Trên một số đường bay đông khách, mức tăng có thể thêm 10 - 20% so với hiện tại.

Trước diễn biến giá vé liên tục biến động, không ít hành khách băn khoăn nên mua vé từ cuối tháng 10 hay tiếp tục chờ các hãng tăng chuyến, tung chương trình khuyến mãi vào những tháng cuối năm. Theo các chuyên gia, đối với những hành khách đã xác định được ngày đi và ngày về, đặt vé ngay từ thời điểm này là lựa chọn hợp lý. Mua sớm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn có nhiều lựa chọn hơn về giờ bay, hãng hàng không và hạng vé. Thông thường, các hãng phân bổ số lượng ghế theo nhiều mức giá khác nhau. Khi những dải vé thấp được bán hết, khách hàng đặt sau sẽ phải lựa chọn các dải giá cao hơn. Vì vậy, giá vé không nhất thiết tăng đồng loạt theo thời gian nhưng cơ hội mua được vé giá thấp thường giảm dần trên các chuyến bay đông khách.

"Giá vé chặng TP.HCM - Hà Nội khởi hành ngày 4.2.2027, tức 28 tết, theo khảo sát của chúng tôi hiện từ 3,2 triệu đồng/chiều hạng phổ thông đối với Vietjet, tăng khoảng 400.000 đồng so với tháng trước. Nếu nhu cầu tiếp tục tăng mạnh, giá vé trên các chặng này có thể tăng thêm 10 - 20% trong thời gian tới", ông Vũ dẫn chứng. Người dân không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc chờ sát tết để mua được vé rẻ. Các chương trình khuyến mãi thường tập trung vào những ngày thấp điểm hoặc đường bay ít khách, trong khi các chuyến bay vào những ngày cao điểm vốn đã có nhu cầu đặt chỗ lớn.