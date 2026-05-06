Cực mới: Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đề nghị chấm dứt giải đua xe ở SVĐ Cần Thơ

Thanh Duy
06/05/2026 17:06 GMT+7

Liên quan vụ VĐV đua xe mô tô Đinh Hoàng Quốc Hiếu tử vong, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết qua kiểm tra, an toàn đường đua trên SVĐ Cần Thơ chưa đảm bảo.

Ngày 6.5, UBND TP.Cần Thơ họp thường kỳ tháng 4. Tại cuộc họp, thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, đã thông tin liên quan đến vụ việc tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu gặp tai nạn tử vong khi tranh tài tại giải đua xe mô tô sân tròn tranh cúp vô địch quốc gia năm 2026 trên SVĐ Cần Thơ vào dịp lễ 30.4 vừa qua.

VĐV Đinh Hoàng Quốc Hiếu gặp tai nạn tử vong tại giải đua xe mô tô diễn ra trên SVĐ Cần Thơ dịp lễ 30.4 vừa qua.

ẢNH: TRUNG PHẠM

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa cho biết, đua xe có hiện tượng lò này cạnh tranh với lò kia. Đua xe bên ngoài là vi phạm pháp luật, nhưng khi tham gia giải thì hợp pháp. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, an toàn đường đua trên SVĐ Cần Thơ chưa đảm bảo. "Do đó, tôi đề nghị các đồng chí nên tham mưu chấm dứt giải đua xe này", Giám đốc Công TP.Cần Thơ nói.

Trước đó, chiều 30.4, giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia lần thứ 2 năm 2026 khai mạc ở SVĐ Cần Thơ. Một sự cố ở chung kết nội dung Exciter 150cc đã khiến tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu (29 tuổi, đội đua Bồ Câu A Trắng MFZ 262 Team) gặp tai nạn nghiêm trọng.

Cụ thể, ở vòng chạy thứ 10 (vòng cuối), VĐV Đinh Hoàng Quốc Hiếu tiến vào khúc cua số 3 thì bất ngờ gặp sự cố. Hậu quả làm xe lật nhào, tay đua văng khỏi phương tiện và va đập rất mạnh xuống mặt đường đua. Dù được nhân viên y tế sơ cứu và được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng VĐV này đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự cố này, mới đây, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ đã đề xuất UBND thành phố cho chủ trương không tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc tranh Cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 2.9 tới.

Nóng: Kết luận vụ tay đua tử vong tại giải đua mô tô ở Cần Thơ, hệ thống giảm chấn thế nào?

