Cực tăng trưởng mới cho Hà Nội

Theo TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản VN, việc hình thành các tuyến metro theo mô hình nan quạt hướng tâm nối các khu vực còn nhiều tiềm năng như Hòa Lạc, Đông Anh…, sẽ tạo động lực kinh tế lan tỏa theo các trục không gian. Đồng thời, gắn liền với câu chuyện giãn dân và thu hút người dân ra sinh sống, làm việc tại các cực tăng trưởng mới này. Từ góc độ thị trường bất động sản, ông Đính cho rằng các khu vực TOD hay các đầu mối giao thông sẽ định hình nhu cầu về nhà ở, việc làm và dịch vụ. Đây là động lực chính của thị trường bất động sản. Điểm tích cực là khi nguồn cung dồi dào, thị trường sẽ diễn biến theo nhu cầu thực, không tạo ra tình trạng khan hiếm ảo hay bị lợi dụng.

Còn theo PGS-TS Nguyễn Hồng Thái, Phó chủ tịch Hội Kinh tế Vận tải Đường sắt VN, khi mạng lưới metro mở rộng, không gian phát triển của Hà Nội cũng sẽ được mở rộng theo hướng đa cực. Phía tây với Hòa Lạc, Hoài Đức (cũ) sẽ tiếp tục phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và GD-ĐT. Phía bắc với Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn (cũ) sẽ hình thành các trung tâm logistics, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Phía đông với Long Biên, Gia Lâm sẽ trở thành cực tăng trưởng mới về thương mại, dịch vụ và đô thị hiện đại. Trong khi đó, phía nam với Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên sẽ phát triển mạnh công nghiệp và logistics.

"Metro sẽ tạo ra những hành lang tăng trưởng mới và các cực phát triển mới, góp phần phân bố lại dân cư và nguồn lực theo hướng cân bằng, bền vững hơn. Điều quan trọng là Hà Nội sẽ không còn phát triển theo mô hình "mọi con đường đều hướng vào trung tâm", mà từng bước hình thành cấu trúc đô thị đa trung tâm với các cực phát triển liên kết chặt chẽ bằng hệ thống giao thông công cộng hiện đại", ông Thái chia sẻ.

Phát triển "đô thị 15 phút"

Theo TS Nguyễn Văn Đính, mô hình đô thị TOD dọc các tuyến metro hình thành trong tương lai cũng là loại đô thị hình mẫu mà nhiều nước đã phát triển thành công. Mô hình này tạo ra khái niệm "đô thị 15 phút", nơi mọi dịch vụ và nhu cầu của người dân được đáp ứng rất nhanh và đầy đủ. Cho rằng "Hà Nội chọn mô hình này là hoàn toàn phù hợp", TS Nguyễn Văn Đính chỉ ra bài học kinh nghiệm từ nhiều nước cho thấy đô thị dịch vụ và thương mại đang là một trong những động lực trụ cột cho phát triển và tăng trưởng.

Trước những lo ngại quá trình triển khai có thể kéo dài như các tuyến metro trước đây, ông Đính cho hay Hà Nội đã có sự chuẩn bị rất kỹ thông qua công tác quy hoạch và luật Thủ đô để có lời giải cho những điểm nghẽn về mặt bằng, đền bù giải phóng và nguồn lực, vốn. Trên thực tế, Hà Nội đã sẵn sàng kích hoạt những dự án đa mục tiêu, khởi công các dự án đại đô thị để đáp ứng việc giải tỏa khu vực cần làm hạ tầng. Thành phố cùng các doanh nghiệp lớn tạo ra những đại đô thị quy mô và chất lượng để người dân có nơi ở mới theo đúng tinh thần tốt hơn nơi ở cũ.

"Thành phố cũng có những bước thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để có nguồn thu và phương án huy động toàn lực, trong đó có sự tham gia đồng hành của doanh nghiệp. Những bài toán Hà Nội đặt ra có thể chưa hoàn chỉnh, nhưng bước đầu đã nhìn ra điểm nghẽn, rào cản và có giải pháp tháo gỡ. Tinh thần dám nhìn và dám làm với quyết tâm cao sẽ giúp Hà Nội tìm ra lời giải và hiện thực hóa mục tiêu", Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản VN đánh giá.