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Kinh tế

Cục Thuế hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Đan Thanh
Đan Thanh
Người nộp thuế thực hiện kê khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN) theo quý kể từ kỳ tính thuế quý 2/2026.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công văn 4014/CT-NVT hướng dẫn các cơ quan thuế địa phương việc kê khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP (Nghị quyết 66). 

Theo Nghị quyết 66, từ ngày 15.4, người nộp thuế sẽ chuyển từ kê khai theo tháng sang kê khai theo quý khi kê khai các tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công (tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Cục Thuế hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý- Ảnh 1.

Người nộp thuế thực hiện kê khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý kể từ kỳ tính thuế quý 2/2026

ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngày 19.5, Cục Thuế đã thực hiện nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử để chặn không tiếp nhận đối với các tờ khai 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN kê khai theo tháng có kỳ tính thuế từ tháng 4 trở đi.

Cơ quan này đề nghị các thuế tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế thương mại điện tử hướng dẫn người nộp thuế được giao quản lý thực hiện kê khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN) theo quý kể từ kỳ tính thuế quý 2/2026 theo quy định tại Nghị quyết 66.

Đối với người nộp thuế đã được cơ quan thuế tiếp nhận và trả thông báo chấp nhận tờ khai tháng 4, cơ quan thuế hướng dẫn như sau:

Khi thực hiện kê khai tờ khai quý 2/2026, người nộp thuế chỉ tổng hợp số liệu kê khai tương ứng với nghĩa vụ phát sinh của các tháng 5, 6 và không tổng hợp nghĩa vụ đã kê khai của tờ khai tháng 4 vào tờ khai quý 2/2026 để không bị tính trùng nghĩa vụ thuế.

Trường hợp người nộp thuế phát hiện tờ khai thuế tháng 4 có sai sót thì thực hiện kê khai bổ sung tờ khai thuế tháng 4 theo quy định.

Người nộp thuế được nộp số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trên tờ khai tháng 4 (nếu có) theo thời hạn nộp của tờ khai quý 2/2026 (ngày 31.7).

Cục Thuế cho biết, đơn vị này đã thực hiện nâng cấp Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) đáp ứng việc chuyển tự động thời hạn nộp của tờ khai tháng 4 về cùng thời hạn nộp của tờ khai quý 2/2026.

Hệ thống thuế điện tử sẽ tự động gửi thông báo đến người nộp thuế đã được cơ quan thuế tiếp nhận và trả thông báo chấp nhận tờ khai tháng 4 để người nộp thuế được biết và phối hợp thực hiện. 

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