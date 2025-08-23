Cục Thuế lên tiếng việc người dân vẫn phải nộp thuế đất dù đã rút hồ sơ

Thời gian qua, tại nhiều địa phương diễn ra tình trạng người dân nộp hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, song sau khi cơ quan thuế ban hành nghĩa vụ tài chính, người dân thấy số tiền quá lớn không thể đáp ứng đã xin rút hồ sơ.

Số tiền thuế quá lớn khiến nhiều người dân phải rút hồ sơ xin cấp quyền sử dụng sử đất ẢNH: NGỌC THẮNG

Văn phòng đăng ký đất đai cho phép người dân rút hồ sơ theo nguyện vọng. Dù vậy, cơ quan thuế vẫn treo nợ với khoản nghĩa vụ tài chính đã ban hành thông báo.

Điển hình, Thanh Niên đã phản ánh trường hợp của bà Trần Thị Hải Yến (tỉnh Lâm Đồng). Ngày 18.3.2024, bà Yến nộp hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất, sau đó nhận được thông báo nghĩa vụ thuế đất ngày 6.6.2024.

Tuy nhiên, do tiền thuế đất quá cao, không có khả năng đóng, bà Yến làm đơn xin rút lại hồ sơ cấp quyền sử dụng đất tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 1.7.2024, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết ban hành thông báo chấp nhận cho bà Yến rút hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nghĩa vụ thuế của bà Yến về hồ sơ cấp quyền sử dụng đất vẫn còn.

Ngày 4.3.2025, bà Yến gửi đơn xin Đội Thuế liên huyện Phan Thiết - Hàm Thuận (nay là Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng) xóa nghĩa vụ tài chính phát sinh theo hồ sơ cấp quyền sử dụng đất trên. Ngày 16.5.2025, Đội Thuế liên huyện Phan Thiết - Hàm Thuận trả kết quả, không chấp nhận đơn của bà Yến.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng phân tích, thời gian qua, có khá nhiều trường hợp tương tự câu chuyện của bà Yến.

Cơ quan thuế sẽ tiến hành treo nợ, người dân sẽ bị tính tiền phạt chậm nộp khi quá thời hạn nộp thuế theo quy định. Nếu người dân tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính thì vẫn được cấp "sổ đỏ" như bình thường.

Trả lời Thanh Niên xung quanh vấn đề này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, căn cứ quy định tại luật Đất đai, Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế nộp hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông nơi có đất (cơ quan Tài nguyên - Môi trường).

Cơ quan thuế căn cứ thông tin trên phiếu chuyển thông tin và hồ sơ kèm theo để xác định nghĩa vụ tài chính cho người nộp thuế.

Nếu cơ quan tài nguyên - môi trường xác định hồ sơ thuộc trường hợp được rút hoặc hủy và cơ quan tài nguyên - môi trường có đề nghị thu hồi, điều chỉnh phiếu chuyển thông tin thì cơ quan thuế mới thực hiện điều chỉnh thông báo nghĩa vụ tài chính theo đề nghị của cơ quan Tài nguyên - Môi trường.

Về trường hợp cụ thể của bà Yến, Cục Thuế sẽ yêu cầu Thuế tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế để phối hợp với cơ quan tài nguyên - môi trường xử lý theo quy định, thẩm quyền.

Thiết kế lại quy trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Cục Thuế nêu rõ, từ ngày 1.8.2024, theo quy định tại khoản 2 điều 21 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP: cơ quan thuế căn cứ phiếu chuyển thông tin và các hồ sơ kèm theo do văn phòng đăng ký đất đai, hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hoặc bộ phận một cửa liên thông chuyển đến để xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Việc tiền sử dụng đất quá cao khi chuyển đổi từ đất nông nghiệp lên đất ở khiến người dân lẫn doanh nghiệp đều lo ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Như vậy, trường hợp có thay đổi thông tin về xác định nghĩa vụ tài chính thì văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm chuyển thông tin để cơ quan thuế có cơ sở điều chỉnh nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, cơ quan thuế đã thực hiện trao đổi thông tin điện tử với cơ quan Tài nguyên - Môi trường (nay là cơ quan Nông nghiệp - Môi trường) trong việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính liên thông về đất đai. Theo đó, việc tiếp nhận, trả kết quả cho người dân được thực hiện tại cơ quan Nông nghiệp - Môi trường.

Thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (C12), Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tái thiết kế quy trình triển khai thực hiện thủ tục hành chính liên thông về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình nâng cấp của cổng.