Cục Thuế nói gì về kiến nghị của hộ kinh doanh bán hàng trên mạng?

Cục Thuế vừa có công văn trả lời kiến nghị của hộ kinh doanh liên quan đến việc xuất hóa đơn. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Phương Thanh (phường Hà Đông, TP.Hà Nội) đã có những phản ánh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, đề nghị tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, hộ kinh doanh về việc tuân thủ pháp luật thuế. Theo đó, cá nhân này kiến nghị, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh bán hàng thương mại điện tử có chức năng thanh toán không phải xuất hóa đơn, khi đã được quản lý về doanh thu. Có thể, trước mắt giãn thời gian phải xuất hóa đơn hết năm 2026 và cùng xem xét, đánh giá hiệu quả.

Hộ kinh doanh bán hàng thương mại điện tử gặp khó khăn khi phải xuất hóa đơn theo quy định ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thứ hai, kiến nghị cho phép hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhóm 3, nhóm 4 (doanh thu trên 3 tỉ đồng) được phép lựa chọn phương pháp tính thuế và nộp thuế theo doanh thu nhân thuế suất, việc này giảm công tác quyết toán cho cả cơ quan thuế. Việc phải tính thuế trên lợi nhuận là phức tạp với đa số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và gây khó khăn cho cơ quan thuế duyệt hồ sơ quyết toán nếu không đầy đủ chứng từ.

Đối với kiến nghị thứ nhất, Cục Thuế trích dẫn các quy định liên quan về hóa đơn điện tử và cho biết hiện nay, quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng thì thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Hiện nay, Cục Thuế cũng nhận được phản ánh vướng mắc về việc xuất hóa đơn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và đang nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền xem xét giải pháp phù hợp. Trong khi pháp luật chưa được sửa đổi, Cục Thuế đề nghị thực hiện theo đúng quy định của các văn bản nêu trên.

Đối với kiến nghị thứ hai, Cục Thuế trả lời: Theo quy định của pháp luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, hộ kinh doanh,cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỉ đồng phải áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất. Hiện nay, Bộ Tài chính đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định này. Vì vậy các hộ, cá nhân kinh doanh vẫn phải tuân thủ đúng quy định khi chưa có sửa đổi.