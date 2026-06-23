Cụm tiểu cảnh 'đường hầm ánh sáng' ở Quảng Ninh bị cháy rụi

Sáng 23.6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực quảng trường 30/10, phường Hạ Long (Quảng Ninh), khiến cụm tiểu cảnh "đường hầm ánh sáng" bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cụm tiểu cảnh giữa trung tâm thành phố bị cháy khiến du khách ngỡ ngàng

ẢN: N.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, người dân lưu thông trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn phát hiện khói lửa bốc lên từ khu vực cụm tiểu cảnh "đường hầm ánh sáng". Đây là công trình trang trí nằm trong khuôn viên quảng trường 30/10. Ngay sau đó, sự việc được báo tới cơ quan chức năng.

Mô hình đường hầm ánh sáng bị cháy trơ khung ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng chính quyền địa phương nhanh chóng điều động xe chữa cháy và nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Theo ghi nhận, ngọn lửa xuất phát từ khu vực giữa của tiểu cảnh đường hầm ánh sáng rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ công trình. Do phần lớn cấu kiện trang trí được làm từ các vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy phát triển rất nhanh.

Lửa thiêu rụi mô hình hoàn toàn ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Chỉ trong khoảng 30 phút, toàn bộ cụm tiểu cảnh "đường hầm ánh sáng" đã bị lửa thiêu rụi. Nhiều hạng mục trang trí bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại phần khung sắt biến dạng sau hỏa hoạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phong tỏa khu vực để phục vụ công tác chữa cháy, đồng thời tiến hành xác minh nguyên nhân vụ việc. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Những ngày trước mô hình này thu hút du khách tới chụp ảnh check-in ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Được biết, cụm tiểu cảnh "đường hầm ánh sáng" được lắp đặt trong khuôn khổ chương trình Đại lộ hoa và ánh sáng Quảng Ninh phục vụ người dân và du khách dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ. Sau khi chương trình kết thúc, công trình này được giữ lại tại quảng trường 30/10 nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân.

Vụ cháy khiến nhiều người dân tiếc nuối bởi đường hầm ánh sáng từng là điểm check-in quen thuộc tại khu vực trung tâm ven biển Hạ Long. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.