Cúng cô hồn có đang biến thành mê tín?
Video Thời sự

Cúng cô hồn có đang biến thành mê tín?

Hải Yến - Thanh Phúc
15/09/2025 16:58 GMT+7

Dịp rằm tháng bảy là lúc nhiều người bày mâm cúng cô hồn theo phong tục truyền thống, nhưng liệu hiện tượng này có đang biến tướng trong xã hội hiện đại, mất đi ý nghĩa vốn có của nó?

Theo quan niệm Phật giáo Bắc truyền và quan niệm dân gian ở một số nơi, cứ mỗi dịp tháng bảy âm lịch, người dân ở nhiều nơi lại làm lễ cúng xá tội vong nhân. Trong đó, cúng thí thực, hay dân gian còn gọi là cúng cô hồn, là một trong những nghi thức của lễ này.

Cúng cô hồn có đang biến thành mê tín?

Đời này truyền đời sau, cũng vì vậy mà với nhiều người, đây là một phần lễ truyền thống của gia đình, nhằm cầu mong cho những người đã mất được xá tội, an nghỉ cõi vĩnh hằng, mong cho họ được về với thế giới bên kia được an vui, siêu thoát, gia đạo bình an, hạnh phúc. Nói vậy, nhưng ý nghĩa chính của buổi lễ vẫn là thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, sẻ chia lẫn nhau của người Việt.

Cúng cô hồn có đang biến thành mê tín? - Ảnh 1.

Cúng cô hồn mang nhiều ý nghĩa trong văn hóa của người Việt Nam

ẢNH: THANH PHÚC - HẢI YẾN

 

Khám phá thêm chủ đề

cúng cô hồn giật cô hồn xá tội vong nhân Quan niệm dân gian văn hóa rằm tháng 7 Vu lan
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

