Theo quan niệm Phật giáo Bắc truyền và quan niệm dân gian ở một số nơi, cứ mỗi dịp tháng bảy âm lịch, người dân ở nhiều nơi lại làm lễ cúng xá tội vong nhân. Trong đó, cúng thí thực, hay dân gian còn gọi là cúng cô hồn, là một trong những nghi thức của lễ này.

Cúng cô hồn có đang biến thành mê tín?

Đời này truyền đời sau, cũng vì vậy mà với nhiều người, đây là một phần lễ truyền thống của gia đình, nhằm cầu mong cho những người đã mất được xá tội, an nghỉ cõi vĩnh hằng, mong cho họ được về với thế giới bên kia được an vui, siêu thoát, gia đạo bình an, hạnh phúc. Nói vậy, nhưng ý nghĩa chính của buổi lễ vẫn là thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, sẻ chia lẫn nhau của người Việt.