Cửa hàng cúng cô hồn bị cướp bàn inox
Video Thời sự

Trần Kha - Ngọc Lê
15/09/2025 16:12 GMT+7

Một nhóm thanh niên ở TP.HCM đã lợi dụng dịp cúng cô hồn để đi xe máy 'săn đồ', không chỉ hất tung mâm cúng mà còn thản nhiên cuỗm luôn bàn inox trước cửa tiệm vàng. Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp các nghi phạm để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 15.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Mai Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (17 tuổi, cùng ở phường Bảy Hiền) và Hà Kim Bảo (17 tuổi, ở phường Tân Hòa), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Liên quan vụ việc, Công an TP.HCM cũng đang củng cố hồ sơ xử lý T.Q.Đ (15 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 6.9, tại một cửa hàng trên đường Âu Cơ, phường Tân Hòa, nhân viên cửa hàng đặt bàn inox cúng "cô hồn" với hoa quả, bánh kẹo, gà luộc và 200.000 đồng.

Sau khi nhân viên thắp nhang, nhóm thanh niên đi xe máy đến. Một đối tượng nhảy xuống, giật mạnh bàn inox khiến đồ cúng rơi vãi, tẩu thoát về hướng ngã tư Âu Cơ - Lạc Long Quân.

Công an phường Tân Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy xét và bắt giữ nhóm Kiệt, Hùng, Bảo và T.Q.Đ. Các đối tượng khai nhận, từ 14 giờ cùng ngày, nhóm tụ tập tại hẻm 127 Ni Sư Huỳnh Liên, rủ nhau đi giật đồ cúng "cô hồn" để bán lấy tiền tiêu xài.

- Ảnh 1.

Công an TP.HCM bắt nhóm người cướp giật bàn cúng cô hồn ở TP.HCM

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhóm di chuyển qua nhiều tuyến đường (quận 11 cũ), nhập đoàn với một nhóm thanh niên khác cũng có hành vi tương tự. Tại đường Lê Đại Hành, nhóm của Bảo giật bánh kẹo, trái cây, rồi bàn bạc giật bàn inox. Đến cửa hàng trên đường Âu Cơ, phường Tân Hòa (nói trên), Hùng xuống xe giật bàn, đem cất giấu gần chốt khu phố 5, phường Bảy Hiền.

Đến 18 giờ 30 ngày 7.9, Bảo tiếp tục giật một bàn inox trên đường Hồng Lạc, sau đó cùng T.Q.Đ. giật thêm một bàn tròn inox tại đường Ni Sư Huỳnh Liên.

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.


Khám phá thêm chủ đề

cúng cô hồn cướp bàn inox giật cô hồn cúng cô hồn tháng 7 tháng 7 âm lịch tin tức TP.HCM
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

