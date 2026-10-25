Nối dài hành trình Cùng con đi tiếp cuộc đời

Tri ân những tấm lòng

Đến tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; đại diện các đơn vị, cá nhân đồng hành, bảo trợ cùng 39 trẻ mồ côi và gia đình.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; cùng các trẻ được bảo trợ và nhận học bổng trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tại Tòa soạn Báo Thanh Niên ngày 24.10 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đóng góp và đồng hành đầy tình người của đội ngũ những người làm báo Thanh Niên đối với các hoạt động an sinh xã hội. Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Chứng kiến và theo dõi từng bước đi của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời trong 5 năm qua, tôi rất xúc động khi chương trình được lan tỏa rộng rãi và Báo Thanh Niên nhận được sự đồng hành của rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Báo hãy tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tận dụng kênh truyền thông có uy tín để tiếp tục lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương nghị lực của các em nhận được bảo trợ, được nhận học bổng và tấm lòng của các nhà hảo tâm cho thanh niên Việt Nam và toàn xã hội".

Sau khi cùng nhìn lại hành trình 5 năm của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời cùng phần chia sẻ của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, anh Nguyễn Minh Triết và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã trao bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn và hoa chúc mừng cho 12 tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp, tích cực, hiệu quả trong việc đồng hành và tổ chức chương trình giai đoạn 2021 - 2026. Đây là sự ghi nhận và tri ân cho những đóng góp cao cả của các đơn vị, cá nhân cùng với chương trình trong nhiều năm qua.

Anh Nguyễn Minh Triết trao quà cho trẻ trong chương trình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Điểm tựa cho trẻ mồ côi

Tiếp nối hành trình yêu thương dành cho trẻ mồ côi do Covid-19, chương trình đã ký thỏa thuận bảo trợ cho 14 trẻ mồ côi.

Trong số các đơn vị, cá nhân nhận bảo trợ trẻ lần này, có đơn vị lần đầu biết đến chương trình qua các kênh truyền thông của báo; có nhà bảo trợ biết chương trình từ trang web baotrotremocoi.thanhnien.vn như nhà bảo trợ Phạm Viết Lan Anh (ở phường Bình Phú, TP.HCM). "Khi đọc đến hoàn cảnh của em Trần Phạm Ngọc Anh (sinh năm 2015) qua trang web, tôi rất xúc động bởi em Ngọc Anh cũng đang ở độ tuổi của con gái tôi, nên tôi quyết định nhận bảo trợ cháu", chị Lan Anh kể.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và ông Nguyễn Hải Nam trao quà cho các em trong chương trình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau khi ký thỏa thuận với nhà bảo trợ Lan Anh, mẹ bé Trần Phạm Ngọc Anh là chị Phạm Thị Việt (49 tuổi) xúc động chia sẻ: "Chồng mất do Covid-19, con trai lớn mới đi nghĩa vụ quân sự, tôi là nhân viên văn phòng, nay lại mắc bệnh ung thư nên cuộc sống càng khó khăn. May mắn hôm nay cháu nhận được sự bảo trợ, tôi mừng lắm, bé Ngọc Anh yên tâm hơn để học tập".

Trao cơ hội cho trẻ mồ côi do tai nạn giao thông

Sau cột mốc 5 năm, bên cạnh bảo trợ lâu dài cho trẻ mồ côi do Covid-19 và do thiên tai, bão lũ, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên sẽ mở rộng bảo trợ cho trẻ mồ côi vì nhiều nguyên do khác như tai nạn giao thông, bệnh tật…

Tại chương trình, cả hội trường đã lặng đi vì xúc động khi xem những thước phim kể về nỗi đau của hai anh em Nguyễn Văn Huy (17 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (13 tuổi), quê ở xóm Cầu Máng, thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi. Hai em mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong 19 ngày: mẹ mất do tai nạn giao thông ngày 1.8.2026, ba ra đi vì bệnh nặng ngày 19.8.2026. Giờ đây, hai anh em Huy - Đạt phải nương tựa vào ông bà nội đã già yếu.

Các trẻ được bảo trợ và nhận học bổng trong chương trình cùng với các đại biểu, khách mời và đơn vị tài trợ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Biết đến hoàn cảnh của Huy và Đạt qua Báo Thanh Niên, Quỹ Yêu thương và Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm đã nhận bảo trợ hai anh em đến năm 18 tuổi và sẽ tiếp tục đồng hành nếu hai anh em vào được trường cao đẳng nơi công ty đang đặt trụ sở. Ngoài ra, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM và CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM cũng đã đến tham dự chương trình, gặp gỡ, động viên và trao phần quà 20 triệu đồng, gửi trọn tình đồng hương đến với hai em.

Bên cạnh đó, Công ty CP Thương mại dịch vụ vận tải Quốc Thịnh cũng ký bảo trợ cho em Vũ Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 2014) và Vũ Nguyễn Gia Long (sinh năm 2016), là con của chị Nguyễn Thị Hà, nhà ở phường Chánh Hưng, TP.HCM, đến khi các em tròn 18 tuổi. Chồng chị Hà là anh Vũ Văn Học đã mất do tai nạn giao thông khi chạy xe ôm công nghệ, để lại chị Hà cùng 3 con thơ dại.

Trao học bổng và chăm lo sức khỏe cho trẻ

Trong phần trao học bổng, 21 trẻ mồ côi đã được Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) trao tặng suất học bổng trị giá 5 triệu đồng đối với học sinh và 10 triệu đồng đối với sinh viên. Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên cũng dành những phần quà yêu thương trao tặng đến các em tham dự trong chương trình.

Chị Võ Thị Lan Hương, Giám đốc Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ (bìa trái), cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, ký thỏa thuận bảo trợ cho trẻ trong chương trình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong khuôn khổ chương trình, từ 8 giờ sáng, 39 trẻ mồ côi đã được Phòng khám Maple Healthcare (chuyên trị liệu cột sống, bàn chân bẹt) và Nha khoa Westcoast thực hiện thăm khám. Đây là hoạt động nằm trong gói tài trợ 1,5 tỉ đồng mà hai phòng khám dành tặng cho toàn bộ trẻ trong chương trình.

Khép lại chương trình, những khoảng trống đối với trẻ mồ côi sẽ không thể nào lấp đầy được, nhưng với những thỏa thuận bảo trợ lâu dài được ký kết, những suất học bổng, những phần quà và các dịch vụ y tế đong đầy yêu thương được trao hôm nay đã giúp các em và gia đình vơi đi phần nào khó khăn, có thêm động lực vươn lên sau biến cố quá lớn. Những hành động nhân văn ngày hôm nay một lần nữa khẳng định, dù giông bão hay biến cố nghiệt ngã đến đâu, các em sẽ không bao giờ đơn độc trên cuộc đời này.