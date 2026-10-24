Hơn 2,4 tỉ đồng bảo trợ trẻ mồ côi

Tri ân những tấm lòng

Đến tham dự buổi lễ gồm có anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Hải Nam – Phó chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn – Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; các đơn vị, cá nhân đồng hành, bảo trợ cùng 39 trẻ mồ côi và gia đình.

Anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao quà cho các em nhỏ trong chương trình

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời được Báo Thanh Niên khởi xướng vào ngày 16.9.2021 nhằm kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và bạn đọc trong và ngoài nước để bảo trợ và chia sẻ những khó khăn cho trẻ mồ côi trong đại dịch Covid-19.

Suốt 5 năm qua, Báo Thanh Niên đã triển khai rất nhiều hoạt động như thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp, trao tặng tiền, quà cho hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi ở địa bàn TP.HCM và một số tỉnh thành phía nam với hơn 4,3 tỉ đồng; bảo trợ đến năm 18 tuổi cho 550 lượt trẻ mồ côi ở các lứa tuổi, với tổng số tiền là hơn 62,8 tỉ đồng; trao 2,1 tỉ đồng học bổng cho học sinh, sinh viên; tài trợ và liên kết đào tạo đại học, cao đẳng. Tổng số tiền hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ cho các em mồ côi do đại dịch Covid-19 và do bão Yagi cùng các suất học bổng tiếng Anh, trong hơn 100 sự kiện, cho đến nay là gần 79 tỉ đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao bằng khen và hoa chúc mừng cho các cá nhân, đơn vị ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Cùng con đi tiếp cuộc đời" không chỉ là một chương trình bảo trợ và chia sẻ yêu thương mà đó là một hành trình của những phép màu có thật được dệt nên từ những tấm lòng nhân ái của quý cơ quan, đoàn thể, các đơn vị, cá nhân và bạn đọc trong và ngoài nước đã đồng hành bền bỉ cùng chương trình trong suốt thời gian qua.

Nhằm ghi nhận và tri ân các đơn vị và cá nhân đã có thành tích đóng góp xuất sắc đối với chương trình trong giai đoạn 2021 - 2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Minh Triết đã trao bằng khen cho 12 tập thể và cá nhân, gồm: Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Công ty cổ phần Truyền thông - Giải trí - Sáng tạo Vision, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Quốc Thịnh, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Tân Sơn Nhất (SASCO), Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist Group), nhà báo Huỳnh Đình Phú – Trưởng ban Chính trị - Xã hội, nhà báo Trần Thanh Bình – nguyên Phó trưởng ban Công tác bạn đọc, nhà báo Huỳnh Thanh Đông – Phó trưởng ban Công tác bạn đọc, chị Nguyễn Thị Kim Phượng – chuyên viên Ban Công tác bạn đọc.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên và anh Nguyễn Hải Nam – Phó chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho các em trong chương trình

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đóng góp và đồng hành đầy tình người của đội ngũ những người làm báo Thanh Niên đối với các hoạt động an sinh xã hội; đồng thời nhấn mạnh: "Chứng kiến và theo dõi từng bước đi của chương trình trong 5 năm qua, tôi rất xúc động khi chương trình được lan tỏa rộng rãi và Báo Thanh Niên nhận được sự đồng hành của rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Báo Thanh Niên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tận dụng kênh truyền thông có uy tín để tiếp tục lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương nghị lực của các em nhận được bảo trợ, được nhận học bổng và tấm lòng của các nhà hảo tâm cho thanh niên Việt Nam và toàn xã hội".

Lễ ký kết thỏa thuận ấm áp, đong đầy yêu thương

Mở đầu lễ ký thỏa thuận, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn đã gửi lời tri ân đến các nhà bảo trợ, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình trong suốt 5 năm qua và đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ghi nhận, tặng bằng khen.

Chị Võ Thị Lan Hương, Giám đốc Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ (bìa trái) ký thỏa thuận bảo trợ cho trẻ trong chương trình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiếp đó, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng chia sẻ: "Từ năm 2024, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã mở ra một nhánh nữa để tiếp tục bảo trợ trẻ mồ côi do những nguyên nhân khác nhau. Cụ thể năm 2024, chúng tôi đã bảo trợ cho 86 trẻ em mồ côi do bão Yagi ở phía bắc. Và hôm nay, chương trình tiếp tục lễ ký kết cho 18 trẻ mồ côi, trong đó có 14 trẻ em mồ côi do Covid-19, 4 trẻ mồ côi do tai nạn giao thông. Như vậy, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã lan tỏa rất nhiều tỉnh thành trong cả nước. Thay mặt chương trình, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, các đơn vị đã đồng hành bền bỉ cùng chúng tôi suốt 5 năm qua".

Nhà bảo trợ Phạm Viết Lan Anh cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn ký thỏa thuận bảo trợ em Trần Phạm Ngọc Anh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiếp nối hành trình nhân ái, tại buổi lễ, chương trình đã kết nối và ký bảo trợ cho 18 trẻ với thời gian bảo trợ từ 5 năm hoặc đến khi các em tròn 18 tuổi. Trong số 18 trẻ được ký bảo trợ này, có trẻ được nhà bảo trợ biết đến qua trang web baotrotremocoi.thanhnien.vn ra đời vào ngày 14.9.2026. Đó là trường hợp nhà bảo trợ chị Phạm Viết Lan Anh, ở phường Bình Phú, TP.HCM. Khi đọc đến hoàn cảnh của trẻ Trần Phạm Ngọc Anh (sinh năm 2015), chị Lan Anh đã rất xúc động bởi em Ngọc Anh cũng đang ở độ tuổi của con gái chị, nên chị thương cảm và quyết định nhận bảo trợ cháu.

Bác sĩ Phùng Mạnh Cường - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo (bìa trái) ký thỏa thuận bảo trợ cho trẻ mồ côi do Covid-19 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Có mặt tại buổi ký kết, mẹ bé Trần Phạm Ngọc Anh là chị Phạm Thị Việt (49 tuổi) xúc động chia sẻ: "Chồng của tôi mất do Covid-19 vào tháng 9.2021, con trai lớn thì mới đi nghĩa vụ quân sự, còn tôi thì là nhân viên văn phòng, thu nhập tuy thấp nhưng cố gắng xoay xở cũng đủ sống. Bất ngờ năm 2024, tôi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo nên hai mẹ con đang rất khó khăn. Hôm nay nhận được sự bảo trợ này tôi mừng lắm, bé Ngọc Anh yên tâm hơn trên con đường học tập".

Đại diện Công ty TNHH xây dựng Kỹ thuật Thương mại Viet Cema, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn ký bảo trợ cho em Khả Ái ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đến ký bảo trợ lần thứ hai cho con gái Châu Gia Kỳ (sinh năm 2012), chị Nguyễn Thị Huyên (49 tuổi) xem Báo Thanh Niên như ngôi nhà thứ hai dành cho ba mẹ con trong suốt mấy năm qua. Từ lần đầu tiên cả hai con của chị được một thương hiệu bánh nhận bảo trợ trong thời gian 3 năm (từ tháng 10.2023), đến những lần đến tòa soạn nhận quà trung thu, nhận học bổng… Đến nay, khi cả hai con của chị vừa kết thúc chương trình bảo trợ thì Gia Kỳ được Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ nhận bảo trợ đến hết lớp 12. Chị vui mừng cho biết: "Từ khi chồng mất, tôi tiếp quản làm gia công, dập khuôn sắt thép, công việc nặng nhọc nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ trả tiền thuê nhà trọ, tiền học cho các con. May mà có chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, nên mấy năm nay con tôi được học tới nơi tới chốn. Tôi thật sự biết ơn Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ và Báo Thanh Niên rất nhiều".

Hai mẹ con em Nguyễn Phát (giữa) nhận tiền bảo trợ 3 tháng đầu tiên từ nhà báo Huỳnh Đình Phú - Trưởng Ban Chính trị - Xã hội, Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Điểm tựa cho trẻ mồ côi do tai nạn giao thông

Tại buổi lễ ký kết, hình ảnh ba bà cháu từ Quảng Ngãi xuất hiện tại hội trường sau khi xem những thước phim kể về nỗi đau của hai anh em Nguyễn Văn Huy (17 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (13 tuổi), quê ở xóm Cầu Máng (thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) khi mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong 19 ngày đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Chị Tạ Thị Lý, đại diện Quỹ Yêu thương, Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm trao quà cho hai anh em Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Đạt sau khi ký thỏa thuận bảo trợ cho hai em đến khi tròn 18 tuổi ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ nhỏ, hai anh em Huy, Đạt sống cùng với ba mẹ tại TP.HCM sau khi ba mẹ rời quê vào TP.HCM sinh sống, với mong muốn các con được ăn học tới nơi tới chốn. Thế nhưng, cuộc sống của gia đình em bắt đầu đảo lộn từ tháng 8.2025 khi ba của em phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Bệnh tình trở nặng, ba của em phải trở về quê Quảng Ngãi điều trị để người thân tiện chăm sóc. Còn mẹ em phải thường xuyên đi lại giữa TP.HCM và quê nhà để vừa chăm chồng, vừa lo cho 2 con trai đang tuổi ăn học.

Cuộc sống xoay vần của người mẹ trẻ bỗng tan vỡ bất ngờ vào ngày 1.8.2026. Hôm ấy, trên đường đi chăm chồng từ bệnh viện về nhà, mẹ em đã gặp tai nạn giao thông tại xã Bình Sơn, Quảng Ngãi. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của người mẹ trẻ khi ấy mới 41 tuổi. Khi nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai thì ngày 19.8.2026, Huy và Đạt lại nhận được tin ba qua đời sau thời gian ngắn chống chọi với bệnh suy thận.

Như vậy, trong chưa đầy 3 tuần, từ một gia đình đủ đầy với ba và mẹ, hai em đã cùng lúc mất đi hai người thân yêu nhất. Cuộc sống của Huy và Đạt cũng rẽ sang một hướng khác. Các em phải rời TP.HCM, nơi đã gắn bó từ nhỏ, trở về quê bắt đầu lại cuộc sống trong sự cưu mang của ông bà và người thân.

Biết đến hoàn cảnh của Huy và Đạt qua Báo Thanh Niên, Quỹ Yêu thương và Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm đã nhận bảo trợ hai anh em đến năm 18 tuổi và sẽ tiếp tục đồng hành nếu hai anh em vào được trường cao đẳng nơi công ty đang đặt trụ sở.

Bà Nguyễn Thị Vân - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM và ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM trao 20 triệu đồng cho hai em Huy và Đạt ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xúc động trước hoàn cảnh của hai anh em Huy và Đạt, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM và CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM cũng đã đến tham dự chương trình, gặp gỡ, động viên và trao tặng 20 triệu đồng cho các em. Đây là món quà yêu thương của tình đồng hương đến với hai em.

Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Quốc Thịnh ký bảo trợ cho hai em mồ côi cha do tai nạn giao thông là Vũ Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 2014) và Vũ Nguyễn Gia Long (sinh năm 2016) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Quốc Thịnh cũng ký bảo trợ cho hai em mồ côi cha do tai nạn giao thông là Vũ Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 2014) và Vũ Nguyễn Gia Long (sinh năm 2016), nhà ở TP.HCM, đến khi các em tròn 18 tuổi.

Mong chờ học bổng mỗi năm và những phần quà bất ngờ

Cũng nhân dịp này, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) đã trao học bổng cho 21 trẻ mồ côi với tổng trị giá 150 triệu đồng; trong đó, các em học sinh nhận suất học bổng trị giá 5 triệu đồng, sinh viên nhận suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. Đây là những suất học bổng mà Công ty SASCO đã đồng hành và trao suốt 5 năm qua dành cho các trẻ mồ côi có thành tích học tập tốt và cũng là phần học bổng mà các em mong chờ mỗi đầu năm học.

Chị Dương Thị Trà Giang, Trưởng bộ phận Truyền thông Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) trao học bổng cho trẻ mồ côi trong chương trình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên cũng dành những phần quà yêu thương trao tặng đến các em tham dự chương trình.

Bác sĩ Andrew H.F. Tsang - Tổng giám đốc nha khoa Westcoast trao thẻ điều trị cho trẻ trong chương trình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong khuôn khổ chương trình, trước khi diễn ra sự kiện, từ 8 giờ sáng, 39 trẻ mồ côi đã được Phòng khám Maple Healthcare (chuyên trị liệu cột sống, bàn chân bẹt) và Nha khoa Westcoast thực hiện khám răng, cột sống và bàn chân bẹt. Các em được khám trong ngày và gần 500 trẻ mồ côi trong chương trình sẽ được Phòng khám Maple Healthcare và Nha khoa Westcoast tặng thẻ điều trị với tổng giá trị 1,5 tỉ đồng.

Bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống MICHAEL MOON AWH- Phòng khám Maple Healthcare thăm khám cho trẻ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những khoảng trống đối với những trẻ mồ côi sẽ không thể nào lấp đầy được, nhưng với những thỏa thuận bảo trợ lâu dài được ký kết, những suất học bổng, những phần quà và các dịch vụ y tế, du lịch… đong đầy yêu thương được trao hôm nay đã giúp các em học sinh mồ côi và gia đình vơi đi phần nào khó khăn, cố gắng vươn lên sau biến cố quá lớn. Những hành động nhân văn ngày hôm nay một lần nữa khẳng định, dù giông bão hay biến cố có nghiệt ngã đến đâu, các em sẽ không bao giờ đơn độc trên cuộc đời này.

Tại buổi lễ ký kết, đã có thêm 14 trẻ mồ côi do Covid-19 được nhận bảo trợ lâu dài, trong đó, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ bảo trợ 5 em học sinh trong vòng 5 năm với tổng số tiền là 540 triệu đồng. Công ty TNHH xây dựng Kỹ thuật Thương mại Viet Cema bảo trợ 5 em cũng trong thời gian 5 năm với tổng số tiền bảo trợ là 642 triệu đồng. Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo bảo trợ 2 nữ sinh trung học đến khi tròn 18 tuổi với tổng số tiền là 210 triệu đồng. Nhà bảo trợ Phạm Viết Lan Anh bảo trợ một trẻ cho đến khi học xong lớp 12 với tổng số tiền là 210 triệu đồng. Tập thể Ban Chính trị - Xã hội của Báo Thanh Niên nhận bảo trợ 1 em học sinh cho đến khi học xong lớp 12 với tổng số tiền 108 triệu đồng. Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm bảo trợ hai anh em Nguyễn Văn Huy (2009) và Nguyễn Văn Đạt (2013) với tổng số tiền là 193 triệu đồng. Công ty Cổ phần TMDV Vận tải Quốc Thịnh bảo trợ hai anh em Vũ Nguyễn Hồng Phúc (2014) và Vũ Nguyễn Gia Long (2016) cho đến khi học xong lớp 12 với tổng số tiền là 445,5 triệu đồng. Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) trao học bổng cho 21 học sinh và sinh viên với số tiền 150 triệu đồng. Tổng số tiền bảo trợ và trao học bổng lần này là hơn 2,4 tỉ đồng.











