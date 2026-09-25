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    Cùng sống xanh 167: Đi lan tỏa giải pháp IMO phát hiện cách chữa tiêu chảy cho ong
    VideoThời sự

    Cùng sống xanh 167: Đi lan tỏa giải pháp IMO phát hiện cách chữa tiêu chảy cho ong

    Minh Thùy
    Minh Thùy
    Biết được giải pháp IMO giúp cho việc làm nông nghiệp hiệu quả, anh Đặng Quang Trung ở xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng đi lan tỏa giải pháp cho những nông dân trong vùng, trong quá trình đó, anh đã tìm ra cách chữa được bệnh tiêu chảy cho đàn ong.

    Lan tỏa vi sinh bản địa trong vườn nhãn

    Trước khi trở về làm nông nghiệp, anh Đặng Quang Trung làm việc trong ngành xây dựng. Mong muốn canh tác theo hướng sạch và tuần hoàn đã đưa anh đến với IMO. Sau thời gian tìm hiểu, thực hành tại trang trại gia đình, anh bắt đầu hướng dẫn những nông dân xung quanh sử dụng vi sinh bản địa.

    Tại vườn nhãn của anh Nguyễn Văn Cạnh ở xã Sơn Mỹ, anh Trung chia sẻ cách tận dụng nguyên liệu sẵn có để ủ thành chế phẩm dùng cho cây trồng. Anh cũng hướng dẫn giữ lại cành nhãn sau khi cắt tỉa, xử lý bằng vi sinh để trả chất hữu cơ về đất thay vì đốt bỏ. Theo anh Cạnh, việc ứng dụng men vi sinh bước đầu cho thấy những thay đổi tích cực tại vườn.

    Cùng sống xanh 167: Đi lan tỏa giải pháp IMO phát hiện cách - Ảnh 1.

    Vườn nhãn nơi người dân ứng dụng vi sinh bản địa vào canh tác

    Ảnh: Nhật Minh

    Thử nghiệm thức ăn lên men cho ong

    Những cuộc trò chuyện với người nuôi ong ở vùng trồng nhãn đã gợi cho anh Trung một hướng ứng dụng khác. Theo chia sẻ của người nuôi, vào mùa mưa, tình trạng ong bị tiêu chảy có thể khiến đàn suy yếu, giảm số lượng. Anh Trung đã hướng dẫn họ trộn bột đậu nành, đường, phấn hoa, nước và mật ong đã lên men để làm thức ăn cho ong.

    Anh Vũ Văn Truyền, một người nuôi ong đã dùng thử, cho biết đàn ong có chuyển biến tích cực sau khi được cho ăn loại thức ăn này. Đây là ghi nhận từ thực tế của người nuôi; hiệu quả và cách sử dụng phù hợp vẫn cần được theo dõi, ghi chép thêm.

    Cùng sống xanh 167: Đi lan tỏa giải pháp IMO phát hiện cách - Ảnh 2.

    Đàn ong ăn thức ăn lên men

    Ảnh: Nhật Minh

    Nhận xét về mô hình, TS. Huỳnh Văn Biết, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, đánh giá cao tinh thần tìm tòi và chia sẻ kinh nghiệm của anh Trung. Ông cũng lưu ý rằng việc ghi chép dữ liệu, định lượng cách sử dụng và phối hợp với nhà nghiên cứu sẽ giúp đánh giá các kết quả thực tế trên cơ sở khoa học.

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