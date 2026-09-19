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    Cùng sống xanh 166: Khi dược liệu biến thành sản phẩm du lịch
    VideoThời sự

    Cùng sống xanh 166: Khi dược liệu biến thành sản phẩm du lịch

    Minh Thùy
    Minh Thùy
    20 năm gắn bó với Bắc Hà để trồng cây dược liệu, chị Vũ Thị Vân Phượng, phó giám đốc HTX Cồ Giề Chải ở thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tạo ra nhiều sản phẩm từ dược liệu bản địa phục vụ du lịch, không chỉ nâng tầm giá trị nông sản, bảo tồn tri thức dân gian mà còn mở ra hướng đi bền vững, đưa đặc sản vùng cao vươn xa và lan tỏa nét đẹp văn hóa đến du khách.

    Từ bụi cây dại đến sản phẩm du lịch tinh xảo

    Đến Bắc Hà bây giờ, người ta không chỉ mải mê đi tìm những tô phở chua, bát thắng cố bốc khói nghi ngút ở chợ phiên hay ngắm dinh biệt thự cổ. Bắc Hà giờ đây đang giấu một nét quyến rũ khác mộc mạc hơn, thơ mộng hơn: những đồi thông mã vĩ ngút ngàn, những vườn thảo dược đẫm sương sớm và câu chuyện biến cây rừng thành đặc sản du lịch. 

    Nằm giữa lưng chừng núi, vùng dược liệu Cồ Giề Chải mở ra một không gian ngát hương. Những loài cây vốn im lìm nơi thôn bản như thông mã vĩ, màng tang, hương thảo hay bạch yến lại có thể trở thành "linh hồn" cho những hũ nến thơm, chai xà phòng hay lọ nước hoa ngào ngạt. Bằng tri thức dân gian của đồng bào Dao, Tày được đúc kết qua nhiều đời, chị Vũ Thị Vân Phượng, Phó giám đốc HTX nông nghiệp Cồ Giề Chải ở thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, trinh Lào Cai đã kết hợp với quy trình chiết xuất, chưng cất hiện đại, cây thuốc nơi đây không còn bó hẹp trong các thang thuốc sắc đắng ngắt. Chúng khoác lên mình chiếc áo mới là tinh dầu massage, trà thảo dược dưỡng nhan, dầu gió ngâm thảo mộc hay túi châm ngâm chân thư giãn. Khách du lịch đến đây không chỉ được nhìn, được sờ mà còn tự tay trải nghiệm phối trộn từng giọt tinh dầu cốt để tạo ra mùi hương độc bản mang dấu ấn cá nhân của riêng mình.

    Cùng sống xanh 166: Khi dược liệu biến thành sản phẩm du lịch - Ảnh 1.

    Các sản phẩm dược liệu và đặc sản từ thiên nhiên được trưng bày tại gian hàng

    Nhật Minh

    Mỗi du khách là một "đại sứ" đưa nông sản vươn xa

    Sự sáng tạo trong việc kết hợp du lịch trải nghiệm với chế biến dược liệu đã giải bài toán khó về đầu ra cho nông sản vùng cao. Thay vì chỉ bán thô với giá rẻ hay phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, việc biến dược liệu thành món quà lưu niệm nhỏ gọn, tinh tế giúp giá trị sản phẩm tăng lên gấp nhiều lần. Du khách mỗi lần ghé thăm, khi trở về lại mang theo vài chai tinh dầu hay dăm gói trà làm quà tặng bố mẹ, bạn bè. Những món quà nhỏ gói trọn hương vị đại ngàn theo chân người phương xa về tận các căn hộ chung cư ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, hay thậm chí nằm gọn trong vali của du khách quốc tế bay qua bên kia bán cầu. Cứ thế, mỗi du khách vô tình trở thành một "sứ giả" nối dài vòng đời cho cây dược liệu Bắc Hà. Mô hình không chỉ mang lại nguồn sinh kế bền vững, giúp bà con dân tộc thiểu số yên tâm bám đất, bám rừng, mà còn chứng minh một tư duy làm du lịch mới: Chạm vào cảm xúc, tôn vinh bản sắc và biến những điều giản dị của thiên nhiên thành giá trị kinh tế xanh.

    Cùng sống xanh 166: Khi dược liệu biến thành sản phẩm du lịch - Ảnh 2.

    Đại biểu tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm tại gian hàng

    Nhật Minh

     

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