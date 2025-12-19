Cung vàng chưa tăng, giá vẫn cao

Đắt hơn thế giới gần 19 triệu đồng

Hôm qua 18.12, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào với giá 154,4 triệu đồng/lượng, bán ra 156,4 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với một ngày trước đó. Riêng giá vàng nhẫn được SJC giữ nguyên khi tiếp tục mua vào 150,3 triệu đồng, bán ra 153,3 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng giao dịch xoay quanh 4.330 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 137,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện giá mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 18,6 triệu đồng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu mắc hơn 15,5 triệu đồng.

Chưa có thêm nguồn cung, giá vàng miếng SJC đắt hơn thế giới gần 19 triệu đồng/lượng Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Mức chênh lệch của giá vàng miếng SJC với thế giới vẫn đứng ở mức cao mặc dù Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng đã có hiệu lực hơn 2 tháng qua. Đáng chú ý, Thông tư 34/2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 232/2025 đã nêu rõ thời hạn xây dựng, cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng thực hiện chậm nhất ngày 15.12 hằng năm. Trên cơ sở hạn mức hằng năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện cấp, điều chỉnh hạn mức hằng năm cho từng doanh nghiệp (DN), NH thương mại theo quy mô vốn điều lệ; tình hình xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu (nếu có); tình hình sử dụng vàng nguyên liệu theo mục đích tại giấy phép nhập khẩu và nhu cầu của DN, NH thương mại. Thống đốc NHNN sẽ quyết định thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu…

Thế nhưng theo thông tin tìm hiểu được, đến nay vẫn chưa có DN hay NH nào được cấp phép sản xuất vàng miếng cũng như nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN (VGTA), cho biết đến ngày 18.12, trong hiệp hội chưa có đơn vị nào được cấp phép sản xuất vàng miếng hay nhập khẩu vàng. Công ty nào đủ điều kiện thì đã nộp hồ sơ xin giấy phép nhưng số lượng này không nhiều vì vẫn còn một số DN chưa hoàn chỉnh được hồ sơ; có đơn vị chưa khắc phục được một số lỗi sau đợt thanh tra trước đây. Bên cạnh đó, một số NH thương mại đáp ứng điều kiện về vốn lại chưa thể đáp ứng được quy định có cơ sở sản xuất nên cũng khó để cấp phép. Vì vậy có thể nói nguồn cung trên thị trường vàng vẫn chưa có gì mới so với trước đây.

Chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu cũng cho biết với những thông tin ông có được thì đến nay chưa có đơn vị nào được phân bổ hạn mức (quota) nhập khẩu vàng miếng hay vàng nguyên liệu. "Có DN nào được cấp phép thì NHNN sẽ công bố vì đây không phải là thông tin mật. Việc công bố này sẽ giúp thị trường ổn định hơn, đồng thời làm giảm tâm lý kỳ vọng của khách hàng bởi những đợt "sốt" trên thị trường cũng có tâm lý kỳ vọng khá lớn do nguồn cung bị hạn chế", ông Hiếu phán đoán. "Nghị định 232 ra đời nhằm mục tiêu ổn định và phát triển thị trường vàng lành mạnh với những quy định mới, đặc biệt là bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng của nhà nước và cho phép các DN nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu. Từ đó cũng góp phần rút ngắn chênh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới. Thế nhưng hiện nay mức chênh lệch này vẫn cao như trước đây và nhiều cửa hàng vẫn không đủ sản phẩm để bán cho khách hàng. Như vậy có thể hiểu rằng thị trường hiện vẫn chưa có thêm nguồn cung mới so với trước khi có Nghị định 232", TS Nguyễn Trí Hiếu phân tích.

Chờ sàn vàng ra đời

Công điện số 241 ngày 17.12 về việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ký đã yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời NHNN khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20.12.

Theo ông Huỳnh Trung Khánh, sàn giao dịch vàng đi vào hoạt động sẽ giúp tăng cung cho thị trường nhờ nguồn nhập khẩu. Mới đây, VGTA đã chủ trì tổ chức tọa đàm về phát triển thị trường vàng trang sức và tổ chức sàn giao dịch vàng tại VN với sự tham gia của Hiệp hội Kinh doanh vàng từ Singapore. Những quan điểm, kinh nghiệm từ các mô hình sàn giao dịch vàng nước ngoài cũng được hiệp hội đóng góp để NHNN bước đầu xây dựng mô hình hoạt động cho sàn vàng VN. Ông Khánh nhấn mạnh: Chắc chắn khi có sàn vàng thì các đơn vị có thể mua bán vàng nguyên liệu cũng như vàng miếng, từ đó góp phần tăng cung cho thị trường, giá cả cũng sẽ rõ ràng minh bạch hơn. Nhờ đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ được thu hẹp xuống thấp hơn như lâu nay. Tuy nhiên, mức giảm nhiều hay ít phụ thuộc vào hạn mức nhập khẩu mà NHNN cấp phép cho các DN thực hiện. Giả sử nhu cầu thị trường cần 100% mà nguồn cung được 50% thì chênh lệch từ 10% sẽ giảm xuống còn 5%. Thực tế là trong năm 2024 khi NHNN thực hiện bán vàng đưa nguồn cung ra thị trường thì mức chênh lệch giảm ngay. Như vậy có thể kỳ vọng từ giữa năm 2026, khi các DN đã có giấy phép nhập khẩu vàng theo Nghị định 232, giá trong nước sẽ tiệm cận với thế giới.

Ủng hộ việc xây dựng sàn giao dịch vàng, TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh sàn vàng giúp giảm rủi ro trộm cắp, kiểm soát chất lượng, minh bạch giá và cho phép theo dõi dòng tiền. Đây là bước tiến tài chính hóa thị trường vàng mà nhiều nước đã làm. Đặc biệt, sàn vàng sẽ giúp rút ngắn chênh lệch giá trong nước với thế giới, đồng thời từ đó từng bước thu hút, khai thác được dòng vốn của người dân tích trữ bằng vàng chảy vào nền kinh tế và phát huy hiệu quả cao hơn thay vì vàng được cất giữ trong nhà, nằm im như xưa nay.