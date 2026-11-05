Ngày 5.11, Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đã hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn, đưa một ngư dân bị bệnh nặng trên biển vào bờ cấp cứu kịp thời.

Cuộc chạy đua xuyên đêm cứu kịp thời ngư dân bị thủng dạ dày trên biển

Trước đó, lúc 13 giờ 40 phút ngày 4.11, đơn vị nhận tin báo từ tàu cá ĐNa-90778-TS về việc một thuyền viên bị đau bụng dữ dội, nghi viêm ruột thừa, cần được đưa vào bờ khẩn cấp. Thời điểm này, tàu đang hoạt động tại vị trí cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 48 hải lý (gần 90 km) về hướng đông đông bắc.

Khoảnh khắc đưa ngư dân từ tàu cá sang ca nô biên phòng ẢNH: THANH LỘC

Ngư dân là ông Hà Nhung (56 tuổi, ở Sơn Trà, Đà Nẵng). Trên tàu có 9 thuyền viên, do ông Trần Văn Chiến (35 tuổi, cùng địa phương) làm thuyền trưởng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đồn biên phòng Nhật Lệ khẩn trương triển khai 2 tổ công tác, gồm lực lượng cứu nạn trên biển và lực lượng túc trực trên bờ. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật chuẩn bị phương tiện, nhân lực để tiếp nhận và chuyển nạn nhân đi cấp cứu.