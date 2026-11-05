    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Cuộc chạy đua xuyên đêm cứu kịp thời ngư dân bị thủng dạ dày trên biển

    Cuộc chạy đua xuyên đêm cứu kịp thời ngư dân bị thủng dạ dày trên biển

    Thanh Lộc
    Thanh Lộc
    Một cuộc chạy đua với thời gian xuyên đêm trên biển vừa được lực lượng biên phòng khẩn trương triển khai, giành lại sự sống cho một ngư dân gặp nguy kịch.

    Ngày 5.11, Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đã hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn, đưa một ngư dân bị bệnh nặng trên biển vào bờ cấp cứu kịp thời.

    Cuộc chạy đua xuyên đêm cứu kịp thời ngư dân bị thủng dạ dày trên biển

    Trước đó, lúc 13 giờ 40 phút ngày 4.11, đơn vị nhận tin báo từ tàu cá ĐNa-90778-TS về việc một thuyền viên bị đau bụng dữ dội, nghi viêm ruột thừa, cần được đưa vào bờ khẩn cấp. Thời điểm này, tàu đang hoạt động tại vị trí cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 48 hải lý (gần 90 km) về hướng đông đông bắc.

    Bị thủng dạ dày khi đang trên biển, ngư dân may mắn được cứu sống - Ảnh 1.

    Khoảnh khắc đưa ngư dân từ tàu cá sang ca nô biên phòng

    ẢNH: THANH LỘC

    Ngư dân là ông Hà Nhung (56 tuổi, ở Sơn Trà, Đà Nẵng). Trên tàu có 9 thuyền viên, do ông Trần Văn Chiến (35 tuổi, cùng địa phương) làm thuyền trưởng.

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đồn biên phòng Nhật Lệ khẩn trương triển khai 2 tổ công tác, gồm lực lượng cứu nạn trên biển và lực lượng túc trực trên bờ. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật chuẩn bị phương tiện, nhân lực để tiếp nhận và chuyển nạn nhân đi cấp cứu.

    Tin liên quan

    Lấy tên 'Thanh Thật Thà' nhưng muốn kiếm tiền trên mạng bằng tin giả

    Lấy tên 'Thanh Thật Thà' nhưng muốn kiếm tiền trên mạng bằng tin giả

    Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Thanh, chủ tài khoản Facebook 'Thanh Thật Thà', về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải video chứa thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

    Khám phá thêm chủ đề

    Cứu ngư dân ngư dân bị thủng dạ dày tin tức Quảng Trị bộ đội biên phòng Quảng Trị

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận