Vụ 4 ngư dân Mũi Né chìm tàu giữa biển được cứu: Xúc động lúc vào bờ

Chiều 23.10, Trạm kiểm soát biên phòng Trần Đề thuộc Đồn biên phòng Trung Bình (thành phố Cần Thơ) đã đón 4 ngư dân ở Mũi Né (Lâm Đồng) gặp tai nạn chìm tàu khi đánh bắt thủy sản ngoài biển khơi vào cảng Trần Đề an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, sức khỏe của 4 ngư dân gồm Nguyễn Văn Hai (44 tuổi), Nguyễn Văn Hậu (23 tuổi), Lê Văn Lượm (36 tuổi) và Bùi Văn Cảnh (25 tuổi) khá tốt, nhưng vẫn còn ám ảnh bởi tai nạn bất ngờ vừa qua.

Lực lượng chức năng Cần Thơ hỗ trợ đưa 4 ngư dân ở Mũi Né bị chìm tàu khi đánh bắt thủy sản ngoài biển khơi vào bờ ẢNH: CTV

Kể lại sự việc, ông Nguyễn Văn Hai, chủ tàu kiêm máy trưởng phương tiện mang số hiệu BTH-80712-TS, cho biết ngày 19.10, ông điều khiển tàu câu ra biển để khai thác xa bờ cùng với 3 thuyền viên ở gần nhà. Đến khuya 20.10, khi ghe câu đang tìm nơi khai thác cá thu và mực thì ông Hai phát hiện tàu bị nước tràn vào từ phía hầm máy.

Lúc đó, ông vội vã kêu 3 thuyền viên đang ngủ thức dậy. Khi mọi người chưa kịp mặc áo phao thì tàu đã chìm, chỉ còn nổi phần mũi. Hốt hoảng, cả 4 người chạy lên phần tàu chưa chìm rồi lên 1 chiếc thuyền thúng và bật đèn ra hiệu cầu cứu.

Khi chạy ra mũi tàu, ông Hai trượt té đập mặt vào vật cứng nên chấn thương nhẹ vùng mặt. Hơn 35 năm đi biển, lần đầu tiên gặp nạn nên ông rất lo sợ.

Ông Nguyễn Văn Hai (quê ở Mũi Né, Lâm Đồng), chủ tàu cá bị chìm khi đánh bắt thủy sản ngoài biển khơi ẢNH: CTV

Tuy nhiên, do tất cả đều biết bơi nên mọi người dần lấy lại bình tĩnh. Sau khoảng 20 phút bật đèn phát tín hiệu, các thuyền viên vui mừng khi thấy tàu thu mua hải sản chạy đến cứu giúp.

Theo đó, phương tiện chạy đến cứu mang số hiệu CT-00787-TS, do ông Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ) làm chủ tàu. Lúc này, thuyền trưởng trên tàu là ông Nguyễn Hải Đăng (36 tuổi).

Khoảng 6 giờ ngày 23.10, ông Giang đã gọi điện đến Trạm kiểm soát biên phòng Trần Đề báo tin thuyền trưởng Đăng đang chở 4 thuyền viên ở gặp nạn vào trạm.

Nghĩa cử đẹp sau tai nạn chìm tàu

Thuyền trưởng Nguyễn Hải Đăng kể lại, lúc ông nhìn thấy đèn tín hiệu của ông Hai là khoảng 1 giờ ngày 21.10. Sau khi đón các nạn nhân lên tàu, ông có hỏi thăm sức khỏe mọi người và thấy không có điều gì bất thường nên tiếp tục cho phương tiện đi thu mua hải sản.

Ông Đăng cho biết thêm, những ngày qua, 4 ngư dân quê ở Mũi Né sinh hoạt bình thường cùng với các thuyền viên trên tàu. Dù được ngỏ ý cho mượn điện thoại báo tin nhưng ông Hai nói chưa cần thiết, vì ông sợ vợ con hay tin tàu gặp nạn sẽ lo lắng.

Ông Nguyễn Hải Đăng, thuyền trưởng tàu cá Cần Thơ đã cứu 4 ngư dân ở Mũi Né gặp nạn ẢNH: CTV

Tại buổi đón các thuyền viên vào bờ, ông Nguyễn Trường Giang (chủ tàu mua hải sản ở Cần Thơ) đã chuẩn bị một ít chi phí để hỗ trợ những người gặp nạn về quê Lâm Đồng. Ông Giang còn ngỏ lời giúp ông Hai cùng các thuyền viên có công việc ổn định tại Trần Đề, hoặc cho thuê phương tiện tại chỗ để khai thác nguồn lợi thủy sản ở vùng biển Cần Thơ.

Nghe lời đề nghị ấy, ông Hai xúc động và gửi lời cảm ơn đến ông Giang. Song ông không dám nhận lời vì cần về quê hồi phục lại sức khỏe. Và cũng vì các thuyền viên ở Mũi Né cũng đã quen nghề câu mực và câu cá thu.

Ông Hai cho biết chiếc ghe bị chìm trị giá trên 200 triệu đồng. Ông sẽ về quê vay mượn người thân ít vốn để mua ghe nhỏ, rồi tiếp tục làm nghề cùng các em, cháu gần nhà.

Cũng trong chiều 23.10, Bộ đội biên phòng Lâm Đồng cử tổ công tác đến cảng Trần Đề (thành phố Cần Thơ) tiếp nhận 4 ngư dân gặp nạn trên biển, đưa về quê tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 21.10, tàu cá công suất 56 CV, dài 12,3 m, do ngư dân Nguyễn Văn Hai làm thuyền trưởng đã bị thủng đáy và chìm khi đang hành nghề câu trên vùng biển phía đông nam Mũi Né. Vụ việc khiến ông Hai cùng 3 thuyền viên lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng. Đồn biên phòng Mũi Né cho biết, tàu của ông Hai xuất bến lúc 2 giờ ngày 19.10 để khai thác hải sản xa bờ. Sau hơn 2 ngày hoạt động trên biển, phương tiện gặp nạn tại vị trí cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý.



