Cuộc chiến chống đậu mùa khỉ tăng nhiệt

Reuters hôm qua (1.9) đưa tin Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã phát động cuộc đấu thầu khẩn cấp để mua vắc xin phòng đậu mùa khỉ cho những quốc gia đang chịu ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch hiện nay.



Có thể cung cấp 12 triệu liều

Cuộc đấu thầu mua vắc xin đậu mùa khỉ nói trên nằm trong sự hợp tác của các tổ chức gồm liên minh vắc xin Gavi, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Những tổ chức này nhấn mạnh trong tuyên bố chung hôm 31.8 rằng tùy thuộc vào năng lực của các nhà sản xuất, những thỏa thuận mua 12 triệu liều vắc xin đậu mùa khỉ cho đến năm 2025 có thể được thực hiện.

Bác sĩ kiểm tra một đứa trẻ mắc đậu mùa khỉ ở CHDC Congo cuối tháng 7 ẢNH: REUTERS

Theo quy trình đấu thầu, UNICEF sẽ thiết lập các thỏa thuận cung cấp có điều kiện với các nhà sản xuất vắc xin. Điều này sẽ cho phép UNICEF mua và vận chuyển vắc xin một cách suôn sẻ, sau khi xác nhận được các yêu cầu về tài chính, nhu cầu, sự sẵn sàng và quy định.

Cũng theo tuyên bố chung nói trên, WHO đang xem xét thông tin do các nhà sản xuất gửi vào ngày 23.8 và dự kiến đến giữa tháng này sẽ hoàn tất việc xem xét những vắc xin nào có thể được cấp phép sử dụng khẩn cấp. WHO đang xem xét đơn xin cấp phép khẩn cấp cho hai loại vắc xin do Công ty Bavarian Nordic (Đan Mạch) và Công ty KM Biologics (Nhật Bản) sản xuất, theo Reuters.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 26.8 tuyên bố thế giới có thể kiểm soát và ngăn chặn dịch đậu mùa khỉ ở châu Phi nếu thực hiện một "kế hoạch hành động mang tính phối hợp và toàn diện" từ tháng này đến tháng 2.2025, theo AFP. Kế hoạch đó đã được WHO công bố hôm 26.8 và dự kiến cần có 135 triệu USD tiền tài trợ để thực hiện. WHO sẽ sớm kêu gọi toàn cầu quyên góp số tiền đó và trong thời gian chờ đợi, WHO đã giải ngân khoảng 1,5 triệu USD từ quỹ dự trữ khẩn cấp của mình.

WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ

Trước đó, WHO hôm 14.8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu sau khi một chủng mới chết chóc hơn của vi rút gây đậu mùa khỉ là clade 1b xuất hiện tại CHDC Congo và sau đó lan sang 4 nước láng giềng chưa từng có ca bệnh này là Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda. Ông Tedros cho hay đã có hơn 18.000 trường hợp nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận tại CHDC Congo, trong đó có 629 ca tử vong, và hơn 150 ca đã được xác nhận tại Burundi.

Tình hình ở Đông Nam Á

Hiện Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đã xác nhận ca nhiễm chủng mới clade 1b. Tuy nhiên, một số quốc gia Đông Nam Á khác trong thời gian qua cũng đã ghi nhận ca nhiễm chủng khác nhẹ hơn của vi rút gây đậu mùa khỉ.

Cụ thể, Bộ Y tế Philippines hôm qua thông báo nước này đã phát hiện thêm 3 người mắc đậu mùa khỉ sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy họ dương tính với clade 2. Đây là chủng lây lan toàn cầu trong năm 2022, nhưng nhẹ hơn và không nguy hiểm bằng clade 1b. Philippines đã ghi nhận tổng cộng 17 ca đậu mùa khỉ, tính từ tháng 7.2022, theo Đài GMA News.

Tương tự, Bộ Y tế Singapore ngày 22.8 thông báo từ đầu năm đến nay, nước này đã phát hiện 13 trường hợp nhiễm clade 2, theo Reuters. Đến ngày 28.8, tờ Khmer Times dẫn lời Bộ trưởng Y tế Campuchia Chheang Ra cho hay nước này đã phát hiện 20 ca đậu mùa khỉ và không có ca tử vong nào. Nhằm ngăn chặn đậu mùa khỉ lây lan, các quan chức y tế Campuchia bắt đầu tăng cường biện pháp kiểm tra tại các sân bay vào ngày 27.8.