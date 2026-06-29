NGND.GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối - hơn nửa đời người gắn bó với Đại học Y Dược TP.HCM

Ngày 29.6.2026, Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vô cùng thương tiếc báo tin: Nhà giáo nhân dân, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối - Nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được tập thể thầy thuốc của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tận tình chăm sóc, gia đình hết lòng quan tâm, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã từ trần vào lúc 2 giờ 3 phút, ngày 29.6.2026.

Cuộc đời và sự nghiệp NGND. GS. TS. BS Nguyễn Đình Hối

Sự ra đi của Nhà giáo nhân dân, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối là mất mát lớn đối với ngành Y tế Việt Nam, Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cùng nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp và người bệnh.

Nhà giáo nhân dân, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hối là nhà khoa học đầy tài năng, người thầy lỗi lạc đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giáo dục và y học Việt Nam. Ông đồng thời là nhà quản trị có tầm nhìn vượt thời gian, người đặt nền móng cho mô hình Trường – Viện đầu tiên tại Việt Nam và cho sự hình thành, phát triển của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ngày nay.

Trong suốt cuộc đời cống hiến, ông đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường y khoa nhân văn, chuẩn mực. Không chỉ là người thầy của nhiều thế hệ cán bộ y tế, học viên và sinh viên ngành Y, ông còn truyền lại những giá trị quý báu về y đức, tinh thần phụng sự và trách nhiệm của người thầy thuốc đối với cộng đồng.

Di sản mà ông để lại không chỉ là những công trình khoa học, giáo trình hay thành tựu chuyên môn, mà sâu sắc hơn là một hệ giá trị bền vững về trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần tận hiến cho ngành Y, tiếp tục được các thế hệ viên chức, người lao động của Nhà trường và Bệnh viện kế thừa, phát huy.