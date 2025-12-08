'Cuộc đua' mới trên thị trường hàng không

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho hay, trong 11 tháng năm 2025, tổng thị trường hành khách đạt hơn 69 triệu khách, tăng gần 11% và hơn 1 triệu tấn hàng hóa, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, kết quả tích cực này nhờ nhu cầu di chuyển, đi lại bằng đường hàng không tăng cao và việc triển khai có hiệu quả các trao đổi, hợp tác trong khai thác hàng không quốc tế để hỗ trợ các hãng hàng không.

Boeing 787-10 là một trong những dòng máy bay lớn nhất hiện nay ẢNH: MINH TUẤN

Các tổ chức uy tín toàn cầu như IATA, Boeing và Airbus đều đánh giá, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ là động lực tăng trưởng chính của ngành hàng không toàn cầu, dự kiến chiếm tới 46% sản lượng vận chuyển hành khách trong 20 năm tới.

Đặc biệt, Việt Nam được dự báo là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, cho rằng nền tảng cho sự lạc quan này đến từ sự ổn định chính trị và nền kinh tế năng động của Việt Nam, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thập kỷ tới.

Cùng đó, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu sẽ tạo ra một thị trường khách hàng rộng lớn và bền vững cho ngành hàng không.

Năm 2026 được dự báo sẽ là năm có nhiều động lực tăng trưởng cho ngành hàng không. Với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên đã được Quốc hội thông qua sẽ tạo ra một cú hích kinh tế vĩ mô quan trọng. Cục Hàng không Việt Nam đặt chỉ tiêu sản lượng vận chuyển 95 triệu khách, 1,6 triệu tấn hàng hóa, tương ứng tăng 13% và 15% so với năm nay.

Mục tiêu tham vọng này có cơ sở khi thị trường hàng không sau giai đoạn "ngủ đông" hậu Covid-19 và giai đoạn phục hồi 2023 - 2025, đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mạng lưới hạ tầng sân bay đang được tăng tốc hoàn thiện với sân bay Long Thành, sân bay Gia Bình, mở rộng sân bay Phú Quốc...

Đặc biệt, bên cạnh Vietnam Airlines, Vietjet Air, thị trường đón nhận tân binh giàu tiềm lực tài chính như Sun PhuQuoc Airways, Vietravel thay đổi chủ sở hữu hay sự trở lại của Bamboo Airways.

Sau khi về lại Tập đoàn FLC, Bamboo Airways đang được thiết kế lại chiến lược giai đoạn 2026 - 2030, nhằm tái định vị thương hiệu. Vietravel Airlines cũng chính thức thay đổi chủ sở hữu, khi Vietravel quyết định thoái toàn bộ vốn trước 31.12 và tiếp tục nhận về thêm nhiều máy bay mới.

Trong khi đó, tân binh Sun PhuQuoc Airways cất cánh từ 1.11, hướng tới thị trường du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với các đường bay kết nối Phú Quốc. Cả 3 hãng hàng không trên dù đang chiếm tỷ lệ thị phần nội địa khá nhỏ, song đều đặt mục tiêu mở rộng quy mô đội bay, mạng bay.

Từ "cuộc đua giá" sang cạnh tranh chất lượng

Đáng chú ý, theo các chuyên gia hàng không, "cuộc chiến hạ giá" cũng đã chấm dứt khi các hãng không còn đua giảm giá tối đa để cạnh tranh thị phần hay giành khách hàng. Giá vé máy bay, nhất là các chặng "hot" hiện đã tăng cao so với giai đoạn trước dịch Covid-19.

Dự báo, giá vé máy bay giai đoạn tới rất khó giảm do áp lực từ tỷ giá, giá nhiên liệu tăng cao cũng như các biến động địa chính trị khiến chi phí tăng vọt.

Cuộc đua trên thị trường hàng không nội địa đang nóng trở lại ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, ngành hàng không đang bước vào kỷ nguyên cạnh tranh cao hơn, thông minh hơn và xanh hơn. Với Vietnam Airlines, hãng đã bổ sung đội bay hiện đại từ 2025, mạng bay quốc tế được mở rộng sang Bắc Mỹ và châu Âu, chuyển đổi số sâu hơn.

Giai đoạn 2025 - 2030 được đánh giá là giai đoạn quyết định trong cuộc cạnh tranh thị phần của hàng không Việt Nam, khi các hãng đều nhận về thêm nhiều máy bay, hiện đại hóa đội bay, mở thêm nhiều đường bay chiến lược.

Lãnh đạo Vietnam Airlines thì đặt mục tiêu tham vọng trở thành một trong 2 hãng hàng không truyền thống lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Trong đó, trọng tâm là hoàn thành gói tăng vốn giai đoạn 2 là 13.000 tỉ đồng, theo Nghị quyết 174 của Quốc hội, tiếp tục bổ sung và nâng dần quy mô vốn chủ sở hữu.

Đến năm 2030, đội bay chở khách của hãng dự kiến đạt khoảng 150 máy bay, tăng 50% quy mô so với hiện tại. Đến năm 2035, đội bay dự kiến đạt trên 200 máy bay, gấp đôi quy mô hiện tại, trở thành một trong những hãng hàng không lớn nhất khu vực, đưa 2 - 5 máy bay chở hàng chuyên dụng vào khai thác trong giai đoạn 2026 - 2030.