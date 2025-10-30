Vietnam Airlines tăng vốn lên 8.900 tỉ đồng, chuẩn bị 'sắm' máy bay thân rộng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với kết quả tăng trưởng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch.

Vietnam Airlines đã thoát âm vốn chủ sở hữu cả công ty mẹ và hợp nhất ẢNH: VNA

Cụ thể, hãng đã vận chuyển 6,7 triệu lượt hành khách, ghi nhận mức tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2025, Vietnam Airlines vận chuyển gần 19,4 triệu lượt hành khách, tăng hơn 12,3% so với cùng kỳ; hàng hóa và bưu kiện đạt gần 250.000 tấn, bằng 111% so với cùng kỳ.

Về tổng thị trường, khách quốc tế ước đạt 34,5 triệu lượt (tương đương 1,14 lần so với cùng kỳ 2024), trong khi khách nội địa ước đạt 28,4 triệu lượt, tăng 7,2% so với cùng kỳ 2024. Đặc biệt, nhờ mạng bay quốc tế bứt phá, hãng đạt lợi nhuận ấn tượng sau 9 tháng.

Dù biến động tỷ giá khiến chi phí trong quý 3 của Vietnam Airlines tăng gần 700 tỉ đồng, nhưng nhờ sản lượng tăng trưởng tích cực, kết quả tài chính vẫn đạt và vượt kế hoạch. Tổng doanh thu hợp nhất quý 3 đạt 30.782 tỉ đồng, bằng 112,3% so với cùng kỳ 2024; lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 732 tỉ đồng.

Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết, 9 tháng năm nay, hãng đã mở thêm nhiều đường bay quốc tế mới, hướng tới những thị trường tiềm năng.

Đặc biệt, trong quý 3, Vietnam Airlines đã phát hành thành công hơn 897 triệu cổ phiếu, giúp tổng công ty tăng vốn lên 8.971 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty mẹ và hợp nhất tính đến 30.9 đều tăng, không còn âm vốn chủ sở hữu.

Việc tăng vốn cùng kết quả kinh doanh khả quan giúp Vietnam Airlines mở rộng đầu tư đội tàu bay trong giai đoạn 2026 - 2030, hiện đại hóa và phát triển đội bay quy mô lớn. Vietnam Airlines đang dồn nguồn lực cho các dự án đầu tư chiến lược như đội tàu bay mới, hạ tầng kỹ thuật tại sân bay Long Thành, hệ sinh thái logistics hàng không và mở các đường bay quốc tế mới gồm Hà Nội - Cebu, Hà Nội - Jakarta và TP.HCM - Copenhagen...

Trước đó, Vietnam Airlines đã phát thông báo mời chào sơ bộ cho dự án tàu bay thân rộng. Hãng có kế hoạch bổ sung 30 máy bay thân rộng Airbus A350-900 hoặc Boeing B787-9 với lịch giao dự kiến trong giai đoạn 2028 - 2032. Dự kiến, nguồn vốn đầu tư có thể lên tới 10 tỉ USD.