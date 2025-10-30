Tranh cãi việc Vietnam Airlines cân hành lý xách tay

Theo thông báo của Vietnam Airlines, hãng sẽ bắt đầu thu phí hành lý xách tay quá số cân quy định từ ngày 3.11 tới. Theo đó, hãng bay này khuyến khích hành khách chỉ mang hành lý xách tay theo tiêu chuẩn quy định để đảm bảo an toàn khai thác, đúng giờ và chất lượng dịch vụ.

Trong trường hợp hành lý xách tay vượt quá tiêu chuẩn, Vietnam Airlines sẽ triển khai chính sách thu phí tại cửa ra máy bay với mức phí: quá trọng lượng tối đa lên đến 10 kg hoặc quá tiêu chuẩn 1 kiện (tối đa 10 kg), mức phí bằng 1 kiện hành lý ký gửi tại sân bay.

Riêng hành lý đồng thời vượt cả trọng lượng tối đa 10 kg và kích thước tiêu chuẩn sẽ bị thu phí bằng một kiện hành lý ký gửi cồng kềnh tại sân bay.

Thông báo của Vietnam Airlines về việc thu phí quá cân với hành lý xách tay ẢNH: VNA

Việc chấp nhận và thu cước đối với hành lý xách tay sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc cụ thể, nhằm đảm bảo an toàn khai thác và chất lượng dịch vụ. Trong một số trường hợp, hành lý này có thể được sắp xếp tại hầm hàng, hoặc trong ngăn để hành lý xách tay.

Hãng không chấp nhận hành lý quá cước nếu việc này ảnh hưởng đến thời gian khởi hành của chuyến bay, đồng thời chỉ cho phép mang quá trọng lượng tối đa đến 10 kg so với quy định.

Việc chấp nhận hành lý quá tiêu chuẩn chỉ áp dụng cho những hành khách có khả năng tự mang và sắp xếp hành lý. Các trường hợp cần sự hỗ trợ của nhân viên sẽ không được chấp nhận.

Trên website của Vietnam Airlines, mức giá hành lý tính cước tại sân bay mua thêm tiêu chuẩn trên hành trình nội địa Việt Nam dao động từ 600.000 đồng. Chặng quốc tế theo hành trình bay và khu vực tính theo giá USD.

Cụ thể, với đường bay nội địa TP.HCM - Hà Nội, một kiện hành lý ký gửi 23 kg có giá khoảng 600.000 đồng. Nếu hành lý xách tay của hành khách vượt chuẩn, tối đa 10 kg hoặc 1 kiện, mức phí thu sẽ là 600.000 đồng/kiện tại cửa ra máy bay.

Việc thanh toán có thể thực hiện bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tiền mặt, tùy điều kiện hạ tầng thanh toán tại từng sân bay.

Trước Vietnam Airlines, Vietjet Air đã tiến hành cân hành lý ký gửi tại cửa ra máy bay nhiều năm nay. Tuy nhiên, việc Vietnam Airlines thu phí và cân hành lý trực tiếp trước khi lên máy bay đang khiến nhiều hành khách tỏ ra bất ngờ và gây nhiều tranh luận trái chiều.

Hình ảnh cân hành lý trước quầy làm thủ tục lên máy bay ẢNH CẮT TỪ VIDEO: TÔ MẠNH CƯỜNG

Một số ý kiến cho rằng việc cân hành lý là "phản cảm", không tương xứng với định vị thương hiệu của hãng. Song ngược lại, nhiều hành khách đồng thuận với việc cân hành lý, nhưng cho rằng cần có cách cân hợp lý hơn, thay vì thủ công như hiện nay.

Đã có cơ hội bay nhiều hãng hàng không thế giới, chị Hồng Hạnh (Hà Nội) cho biết, tại Úc, hãng hàng không của nước này cũng cân hành lý nhưng cân điện tử rất đẹp và để trong góc. "Tôi bay giữa các thành phố trong nội địa của Úc, trước quầy đều đặt cân điện tử. Hành khách không bắt buộc phải cân, nhưng đa số đều tuân thủ quy định về số cước", chị Hạnh chia sẻ.

Cũng theo chị Hạnh, Vietnam Airlines có thể đặt cân tại vị trí trong góc và hướng dẫn hành khách ra cân, thay vì để cân thủ công giữa lối đi quầy làm thủ tục. Đặc biệt, cần truyền thông cho hành khách rộng hơn để nắm vững quy định về hành lý, tránh tình trạng mang hành lý xách tay quá số cân tiêu chuẩn.

Trên thực tế, theo quy định của ngành hành không, ngăn chứa hành lý xách tay có tải trọng giới hạn, hành khách mang hành lý vượt chuẩn sẽ làm tăng rủi ro trong quá trình cất, hạ cánh và rung lắc, không đảm bảo an toàn bay.